Adolescentes são achados inconscientes após ingerir remédio em escola

Eles foram localizados em estado de sonolência - Foto: Reprodução/SBT

Seis adolescentes, com idades entre 13 e 15 anos, foram encontrados intoxicados após ingerirem medicamentos controlados na manhã desta quinta-feira, 6, na Rua Agostinho Gomes, região do Ipiranga, zona sul de São Paulo. Eles foram localizados em estado de sonolência por um funcionário de uma escola estadual, que acionou o resgate imediatamente.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os jovens relataram ter ingerido Clonazepam, um medicamento de tarja preta utilizado no tratamento de ansiedade e distúrbios epilépticos.

Funcionários da Escola Estadual Júlio de Mesquita Filho perceberam o comportamento alterado dos alunos e, ao questioná-los, souberam da ingestão do medicamento. As vítimas foram socorridas e encaminhadas às UPAs Sacomã e Ipiranga, ambas na zona sul da capital paulista.

Até o momento, não há informações sobre a origem dos medicamentos nem sobre a motivação dos adolescentes para consumi-los.