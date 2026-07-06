Advogado morre após ganhar fama por realizar velório em vida

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Tiago Pitthan faleceu neste domingo, 5, aos 47 anos, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Conhecido nas redes sociais como “o bom sujeito”, o advogado ficou conhecido por realizar seu velório ainda em vida, após descobrir um câncer terminal de estômago.

Pouco antes do falecimento, o profissional publicou um vídeo em seu perfil do Instagram se despedindo dos fãs, revelando que sua família foi chamada no hospital para dar um último adeus.

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“Estou bem, em paz, feliz. Valeu a pena. Tudo valeu a pena. Tive uma vida boa e é isso. Eu venci. Um beijo do Bom Sujeito”, disse ele, que estava realizando um tratamento paliativo no último ano, com o objetivo de melhorar sua qualidade de vida.

Velório em vida

Tiago recebeu o diagnóstico do adenocarcinoma gástrico, em março de 2024, após apresentar sintomas por diversos meses. A ideia inicial era realizar uma cirurgia para remover o órgão, mas os médicos identificaram metástases no intestino e no peritônio, apontando o caso como terminal.

Sem esperanças de recuperação, o advogado resolveu celebrar seus últimos anos e realizou um “velório em vida” no dia 30 de maio do mesmo ano. Sem clima fúnebre, o evento contou com uma roda de samba, bandas de rock, chopps, comida e discursos emocionados dos amigos e familiares.

“Ela [a ideia] surgiu por conta do meu pai. Ele morreu em agosto do ano passado e o velório dele foi bonito: bandeira do Botafogo, foto sorrindo, Caetano Veloso na caixa de som, amigos contando histórias. Eu saí de lá pensando: ‘Quanta gente boa, quanto carinho, quanta história. Pena que o homenageado não pôde ver’”, relatou.