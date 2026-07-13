Afogamento é segunda maior causa de mortes em crianças no Brasil

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Afogamento é uma das principais causas de morte de crianças no Brasil. De acordo com a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa), quatro crianças morrem no país diariamente.

O levantamento aponta que entre as 1 e 4 anos, esta é a segunda razão de morte mais frequente. Já entre 5 e 9 anos, cai para a terceira posição. Entre os jovens de 10 e 24 anos, esta é a quarta principal causa.

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De acordo com a Sobrasa, metade dos afogamentos acontece dentro do ambiente doméstico, em:

Piscinas;

vasos sanitários;

máquinas de lavar;

banheiras;

caixas d’água;

reservatórios.

Como evitar?

A principal medida de prevenção é a supervisão permanente de um adulto, no entanto, outros cuidados podem ser tomados como:

Instalação de barreiras de proteção em piscinas;

isolamento de reservatórios de água;

educação sobre segurança aquática desde a infância.

A cada 90 minutos, uma pessoa morre afogada

No Brasil, a cada 90 minutos, uma pessoa morre afogada. Destas, quatro a cada dez vítimas têm menos de 29 anos.

Em um ano, o país chega a contabilizar 5.742, sendo que dois terços ocorrem em rios, lagos e represas.

Visando a conscientização, o Dia Mundial de Prevenção do Afogamento, é celebrado em 25 de julho. Na data, a Sobrasa promoverá uma campanha com 10 mil voluntários da organização no país.

Mar agitado em Salvador

Desde a última quarta-feira, 8, o mar sofreu influência de frentes frias e de swell, aumentando a força das ondas e potencializando as correntes de retorno nos mares de Salvador.

Assim, as condições do mar exigiram atenção redobrada dos banhistas devido à influência de ventos fortes, frentes frias e ondulações intensas.

Foram identificadas ondas entre 1,5 e 2 metros nas bancadas da capital baiana, algumas ainda maiores, tornando o mar altamente perigoso em toda a orla da capital e também no Litoral Norte.

Houve registro de resgates nas praias, mas nenhum óbito.

Dicas de segurança contra afogamentos

Para evitar novas tragédias, autoridades reforçam os cuidados ao nadar em praias de mar aberto:

Mantenha a calma: não tente nadar contra a correnteza (em direção à areia).

Nade para o lado: tente sair da corrente nadando paralelamente à praia.

Sinalize: levante os braços para pedir ajuda imediatamente.

Observe as bandeiras: respeite a sinalização de "perigo" colocada pelos salva-vidas.

Em caso de afogamento, ligue imediatamente para o 193 (Corpo de Bombeiros) ou para o 192 (SAMU).

