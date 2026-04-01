Agora vai? Com BYD, monotrilho da Copa inicia operação após uma década

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monotrilho da BYD - Foto: Divulgação | Prefeitura de SP

Depois de mais de uma década de espera, o chamado “monotrilho da Copa” finalmente começou a rodar em São Paulo. A Linha 17 – Ouro do metrô paulista foi inaugurada nesta terça-feira, tirando do papel um projeto que deveria ter sido entregue ainda para a Copa do Mundo de 2014.

A obra, que virou símbolo de atraso, só foi concluída agora, já na gestão do governador Tarcísio de Freitas. Durante a inauguração, não faltaram indiretas ao ex-governador e atual vice-presidente, Geraldo Alckmin, que havia prometido entregar o sistema antes do Mundial.

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Segundo o Governo de São Paulo, o projeto consumiu cerca de R$ 5,97 bilhões ao longo dos anos.

Ligação com Congonhas e rede de metrô

Neste início de operação, o monotrilho funciona em fase de testes, com horário reduzido. O trecho liberado tem 6,7 quilômetros de extensão e conecta o Aeroporto de Congonhas à rede metroviária da capital.

A integração acontece com as linhas 9 – Esmeralda e 5 – Lilás, ampliando o acesso de passageiros à região.

Trens chineses e investimento bilionário



A operação será feita com 14 trens fornecidos pela BYD, empresa chinesa conhecida pelo setor de veículos elétricos. Até o momento, 11 já foram entregues, enquanto outros três ainda estão a caminho do Brasil.

O contrato do sistema, chamado de SkyRail, gira em torno de R$ 990 milhões em valores de 2020, o que corresponde a aproximadamente R$ 1,5 bilhão após correção.

Esse é o primeiro monotrilho desse tipo implantado pela empresa no país, após mudanças em um projeto semelhante que seria executado em Salvador.

Capacidade e tecnologia

Cada composição possui cinco carros e capacidade para transportar até 615 passageiros. Os trens contam com baterias elétricas próprias, que permitem autonomia de até oito quilômetros.

Na prática, isso garante que o sistema consiga continuar operando até a próxima estação mesmo em casos de falhas elétricas ou apagões.

Funcionamento inicial e estações

Neste começo, o intervalo entre as viagens varia de 7 a 14 minutos. O funcionamento ocorre das 10h às 15h, com previsão de ampliação futura para o horário completo, das 4h40 à meia-noite.

O trajeto inicial inclui sete estações: Morumbi, Chucri Zaidan, Vila Cordeiro, Campo Belo, Vereador José Diniz, Brooklin Paulista e Aeroporto de Congonhas. A estação Washington Luiz deve ser integrada até junho.

Além da entrega do trecho inicial, o governo estadual autorizou a expansão da linha. O plano prevê mais 4,6 quilômetros de extensão e a construção de quatro novas estações: Américo Maurano, Vila Paulista, Panamby e Paraisópolis.