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BRASIL

Agora vai? Com BYD, monotrilho da Copa inicia operação após uma década

Prometido para 2014, ramal finalmente entra em funcionamento com ligação ao Aeroporto de Congonhas

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

01/04/2026 - 18:00 h

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monotrilho da BYD
monotrilho da BYD -

Depois de mais de uma década de espera, o chamado “monotrilho da Copa” finalmente começou a rodar em São Paulo. A Linha 17 – Ouro do metrô paulista foi inaugurada nesta terça-feira, tirando do papel um projeto que deveria ter sido entregue ainda para a Copa do Mundo de 2014.

A obra, que virou símbolo de atraso, só foi concluída agora, já na gestão do governador Tarcísio de Freitas. Durante a inauguração, não faltaram indiretas ao ex-governador e atual vice-presidente, Geraldo Alckmin, que havia prometido entregar o sistema antes do Mundial.

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Segundo o Governo de São Paulo, o projeto consumiu cerca de R$ 5,97 bilhões ao longo dos anos.

Ligação com Congonhas e rede de metrô

Neste início de operação, o monotrilho funciona em fase de testes, com horário reduzido. O trecho liberado tem 6,7 quilômetros de extensão e conecta o Aeroporto de Congonhas à rede metroviária da capital.

A integração acontece com as linhas 9 – Esmeralda e 5 – Lilás, ampliando o acesso de passageiros à região.

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Trens chineses e investimento bilionário

A operação será feita com 14 trens fornecidos pela BYD, empresa chinesa conhecida pelo setor de veículos elétricos. Até o momento, 11 já foram entregues, enquanto outros três ainda estão a caminho do Brasil.

O contrato do sistema, chamado de SkyRail, gira em torno de R$ 990 milhões em valores de 2020, o que corresponde a aproximadamente R$ 1,5 bilhão após correção.

Esse é o primeiro monotrilho desse tipo implantado pela empresa no país, após mudanças em um projeto semelhante que seria executado em Salvador.

Capacidade e tecnologia

Cada composição possui cinco carros e capacidade para transportar até 615 passageiros. Os trens contam com baterias elétricas próprias, que permitem autonomia de até oito quilômetros.

Na prática, isso garante que o sistema consiga continuar operando até a próxima estação mesmo em casos de falhas elétricas ou apagões.

Funcionamento inicial e estações

Neste começo, o intervalo entre as viagens varia de 7 a 14 minutos. O funcionamento ocorre das 10h às 15h, com previsão de ampliação futura para o horário completo, das 4h40 à meia-noite.

O trajeto inicial inclui sete estações: Morumbi, Chucri Zaidan, Vila Cordeiro, Campo Belo, Vereador José Diniz, Brooklin Paulista e Aeroporto de Congonhas. A estação Washington Luiz deve ser integrada até junho.

Além da entrega do trecho inicial, o governo estadual autorizou a expansão da linha. O plano prevê mais 4,6 quilômetros de extensão e a construção de quatro novas estações: Américo Maurano, Vila Paulista, Panamby e Paraisópolis.

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