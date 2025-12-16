APOSTA
Ainda dá tempo: Mega-Sena sorteia prêmio milionário nesta terça
Interessados em tentar a sorte têm até as 20h de hoje para fazer as apostas
Por Jair Mendonça Jr
A Mega-Sena realiza nesta terça-feira, 16, o concurso de número 2952, que está acumulado e promete pagar um prêmio estimado em R$ 52 milhões a quem acertar as seis dezenas.
O sorteio está agendado para as 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio milionário acumulou após nenhum apostador cravar os seis números no sorteio anterior, realizado no último sábado, 13.
Os interessados em tentar a sorte têm até as 20h de hoje para fazer seus jogos, seja nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal ou pelos canais eletrônicos oficiais (aplicativo Loterias Caixa e site).
Aposta mínima
A aposta mínima, com seis números marcados, tem o custo de R$ 6,00. Caso o prêmio principal seja pago a apenas um ganhador, o valor de R$ 52 milhões, se aplicado na poupança, poderia render mais de R$ 300 mil por mês.
