Aluna de autoescola confunde pedais e carro vai parar na praia

O carro de autoescola foi parar numa praia após uma aluna ficar nervosa e confundir os pedais, em Marataízes, no Espírito Santo, na tarde da terça-feira, 17. O veículo acabou capotando e parando na faixa de areia atingida pelo mar. O incidente ocorreu na rodovia ES-060, próximo à Ponte de Pontal.

De acordo com a Polícia Militar, o incidente começou quando a aluna bateu em um veículo estacionado no acostamento ao errar a manobra. Após a colisão, em vez de frear, ela confundiu os pedais e pressionou o acelerador, o que provocou o capotamento do carro.

Apesar da gravidade do acidente, a aluna não sofreu ferimentos. Já o instrutor que a acompanhava sofreu uma fratura e escoriações no braço.