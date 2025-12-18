Menu
BRASIL

Aluna morre após passar mal durante treino em academia

Este é o quinto caso de morte em academias na cidade em seis meses

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

18/12/2025 - 9:57 h
Uma aluna de uma academia morreu na tarde desta quarta-feira, 17, após passar mal enquanto treinava em uma unidade localizada no bairro do Papicu, em em Fortaleza. Ela chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu e morreu no local. A idade da vítima não foi divulgada.

A unidade funciona acima de um supermercado, na avenida Engenheiro Santana Júnior, uma das mais movimentadas da capital cearense.

Em nota, a rede Smart Fit informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. “Ao chegarem, os profissionais do Samu realizaram os procedimentos necessários, mas infelizmente a aluna veio a falecer”, declarou a empresa.

Quinto caso no Ceará

Este é o quinto caso de morte registrado em academias no Ceará nos últimos seis meses. Em todas as ocorrências, os alunos sofreram mal súbito durante a prática de exercícios.

Em julho, o policial civil Francisco José Alves da Silva Júnior, de 47 anos, morreu após sofrer um infarto enquanto treinava. Em outubro, outros dois homens - Cristiano Silva Honorato, de 44 anos, e Artur do Nascimento, de 45 - morreram em unidades da rede Gaviões, ambos após mal súbito.

Ainda em outubro, a empresária Áurea Maria Rodrigues, de 45 anos, faleceu durante uma aula de spinning em uma academia de Maranguape, na Região Metropolitana, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

