CAUSA GANHA

Aluno ganha bolada após ser advertido por usar short em academia

O rapaz foi acusado de praticar atividade física com um short “curto demais”

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

05/03/2026 - 19:40 h

O homem foi proibido de usar o short na academia
O homem foi proibido de usar o short na academia -

Um rapaz ganhou uma bolada devido a uma ação judicial contra uma academia de Anápolis, no Goiás. Identificado como Marcus Andrade, de 40 anos, o aluno foi advertido pelo estabelecimento por usar um short “curto demais” durante o treino.

De acordo com a sentença, proferida pela juíza Luciana Araújo Camapum Ribeiro, do 3º Juizado Especial Cível de Anápolis, o local terá que pagar o montante de R$ 20 mil, pelo prejuízo à dignidade e à honra da vítima.

A decisão foi motivada por um post da academia nas redes sociais, em junho de 2025, comentando sobre o assunto e alertando os outros alunos com relação ao tipo de vestimentas permitidas no estabelecimento.

“Mais do que promover saúde física, a academia busca encantar e surpreender cada pessoa que passa ali com excelência, zelo e propósito, sempre para agradar e honrar a Deus”, escreveram.

Entenda a confusão

O caso ganhou repercussão nas redes sociais após a publicação feita pelo estabelecimento. Na época, Marcus Andrade contou que foi abordado por um funcionário e recebeu uma advertência sobre o tamanho de seu short.

Ele ainda revelou que o rapaz alegou que o tamanho da peça de roupa feria as regras e padrões da academia, podendo prejudicar também a segurança e conforto de outros alunos presentes na instituição.

Indignado com a abordagem, Marcus resolveu entrar com um processo judicial contra a academia, que deve abrir um recurso pedindo a revogação da decisão da juíza.

x