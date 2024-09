Anatel ameaça Twitter/X após "intenção deliberada" de desobedecer STF

Rede pertence a Elon Musk - Foto: Reprodução

Após determinar o bloqueio do X, nesta quarta-feira, 18, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) emitiu uma nota criticando a postura do X, antigo Twitter, por trocar o provedor do site, possibilitando o retorno ilegal da rede social ao Brasil.

"Com o apoio ativo das prestadoras de telecomunicações e da empresa Cloudfare, foi possível identificar mecanismo que, espera-se, assegure o cumprimento da determinação, com o restabelecimento do bloqueio. A conduta da rede X demonstra intenção deliberada de descumprir a ordem do STF. Eventuais novas tentativas de burla ao bloqueio merecerão da agência as providências cabíveis", diz o comunicado.

A Cloudflare "isolou" o tráfego do X, permitindo o bloqueio sem afetar outras instituições e empresas que usam a mesma rede. Se não fizesse isso, o bloqueio também poderia afetar sites do Supremo Tribunal Federal e bancos privados.

O aplicativo voltou a funcionar no Brasil na manhã de quarta-feira, 18, inicialmente nos aplicativos de celular e em seguida no desktop. Alguns usuários comemoraram o retorno da rede social. No entanto, uma nova suspensão é iminente.

Leia comunicado da Anatel

