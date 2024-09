Voltou de vez? Retorno inesperado do X no Brasil provoca memes

Rede social X voltou para brasileiros e surpreendeu - Foto: Divulgação

Os internautas tiveram uma surpresa, na manhã desta quarta-feira, 18, com o retorno do X, antigo Twitter. O acesso tem sido possível para alguns usuários.

De acordo com o Folha de S. Paulo, a suposta suspensão do bloqueio da plataforma ocorreu de forma equivocada, em função de um programa técnico.

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou que não houve alteração na decisão do ministro Moraes e que está verificando os casos informados.



Rapidamente, internautas fizeram publicações sobre o breve regresso do X. No Bluesky, que passou a ser alternativa neste período de suspensão do antigo Twitter, surgiram vários memes e comentários sobre o ocorrido.

Confira posts: