X (Twitter) vai cair de novo! Anatel dispara ordem para bloquear acesso no Brasil

A Anatel enviou notificações na noite de quarta-feira, 18, para 20 mil operadoras e provedores de internet, pedindo o bloqueio do Twitter/X novamente, após a rede social voltar a funcionar no Brasil devido a uma instabilidade.

A coluna do UOL afirmou que a agência contou com a ajuda da empresa americana Cloudflare, utilizada por Elon Musk para contornar a ordem do ministro Alexandre de Moraes, que havia determinado o bloqueio do aplicativo.

A Cloudflare "isolou" o tráfego do X, permitindo o bloqueio sem afetar muitas instituições e empresas que usam a mesma rede. Se não fizesse isso, o bloqueio também poderia afetar sites do Supremo e bancos privados.

O aplicativo voltou a funcionar no Brasil na manhã de quarta-feira, 18, inicialmente nos aplicativos de celular e em seguida no desktop. Alguns usuários comemoraram o retorno da rede sociail. No entanto, uma nova suspensão é iminente.