Rede social X usou estratégia 'manipuladora' para retornar ao Brasil

Vários usuários brasileiros conseguiram o acesso à X (antigo Twitter) nesta quarta-feira (18), através de uma medida que envolveu uma mudança no registro dos servidores da rede social. Com isso, a ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), 'caiu por terra'. Mas de que forma Elon Musk conseguiu tamanho feito?

De acordo com o jornal O Globo, provedores de internet, responsáveis pelo bloqueio, indicaram que a atualização na plataforma tem a intenção de dificultar a restrição. Os provedores apontaram que a rede social, que está bloqueada no país há quase um mês, usou um sistema que funciona como um "escudo" para proteger seus servidores.

Entenda a suspensão do Twitter no Brasil

O ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão imediata do X em todo o Brasil em 30 de agosto. A medida é válida até que a plataforma cumpra todas as decisões impostas pelo STF, além do pagamento de multas que passam de R$ 18 milhões. A corte determinou ainda que a empresa, de propriedade do bilionário Elon Musk, indique um representante no país, o que ainda não foi feito.

O bloqueio da plataforma começou ainda na madrugada do dia 31 de agosto.