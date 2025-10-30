Anvisa determina o recolhimento de lotes falsificados de semaglutida

Anvisa determina o recolhimento de lotes de medicamento - Foto: Divulgação | Nova Nordisk

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou, nesta terça-feira, 28, o recolhimento de dois lotes falsos de medicamentos a base de semaglutida, o Rybelsus, e nove anabolizantes. A Agência divulgou que dois lotes foram recolhidos.

Os lotes N088499 e P08A472 de Rybelsus foram recolhidos, além disso, sua comercialização, a distribuição e uso dos lotes foram proibidos. O medicamento é indicado para controlar os níveis de glicose de sangue em adultos com diabetes 2.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A ação se deu depois de seu fabricante, a Novo Nordisk, afirmar que identificou unidades de lotes falsos à venda no mercado. As unidades apresentam características diferentes daquelas do produto original.

Erro na escrita do local de fabricação;

Logotipo da empresa diferente;

Diferença no layout (organização dos elementos visuais);

Campo de dados variáveis, marca d'água e material da bula desiguais.

A Novo Nordisk informa que vem acompanhando e comunicando a Anvisa sobre os casos de falsificação desde abril de 2025. A empresa diz que "o conteúdo das embalagens dos produtos foi modificado com informações falsas do lote M088499, que não pertence à nossa produção".

O que fazer

A farmacêutica orienta que as pessoas não utilizem qualquer produto suspeito e diz que aciona judicialmente entidades que vendem medicamentos falsificados, além de cobrar a Anvisa.

Anabolizantes

Nove anabolizantes também foram retirados de circulação, todos em situação irregular e produzidos por empresa não identificada, segundo a Anvisa. Eles foram proibidos de serem comercializados, distribuídos, produzidos, importados, divulgados e usados.

Confira a lista:

Testolone (todos os lotes);

Trenabol (todos os lotes);

Anabol (todos os lotes);

Anavar (todos os lotes);

Decabolin (todos os lotes);

Primobolan (todos os lotes);

Lipodrene (todos os lotes);

Tribulus com Tadala (todos os lotes);

SLU-PP-332 (todos os lotes).

De acordo com a Anvisa, a medida foi tomada porque ficou comprovado que os produtos não possuem registro e são fabricados por empresas desconhecidas.