Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Anvisa determina o recolhimento de lotes falsificados de semaglutida

Farmacêutica responsável pelo medicamento denúncia casos há meses

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

30/10/2025 - 18:49 h
Anvisa determina o recolhimento de lotes de medicamento
Anvisa determina o recolhimento de lotes de medicamento -

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou, nesta terça-feira, 28, o recolhimento de dois lotes falsos de medicamentos a base de semaglutida, o Rybelsus, e nove anabolizantes. A Agência divulgou que dois lotes foram recolhidos.

Os lotes N088499 e P08A472 de Rybelsus foram recolhidos, além disso, sua comercialização, a distribuição e uso dos lotes foram proibidos. O medicamento é indicado para controlar os níveis de glicose de sangue em adultos com diabetes 2.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A ação se deu depois de seu fabricante, a Novo Nordisk, afirmar que identificou unidades de lotes falsos à venda no mercado. As unidades apresentam características diferentes daquelas do produto original.

  • Erro na escrita do local de fabricação;
  • Logotipo da empresa diferente;
  • Diferença no layout (organização dos elementos visuais);
  • Campo de dados variáveis, marca d'água e material da bula desiguais.

A Novo Nordisk informa que vem acompanhando e comunicando a Anvisa sobre os casos de falsificação desde abril de 2025. A empresa diz que "o conteúdo das embalagens dos produtos foi modificado com informações falsas do lote M088499, que não pertence à nossa produção".

Leia Também:

Traumas das operações: entenda sequelas psicológicas deixadas pelos tiroteios
Líder do CV, Marcinho VP recorre ao STF para liberar entrevista na TV
Após operação no Rio, Lula exalta trabalho “sério e eficaz" da PF
Moraes sinaliza agilidade: o que esperar do STF após condenação de Bolsonaro

O que fazer

A farmacêutica orienta que as pessoas não utilizem qualquer produto suspeito e diz que aciona judicialmente entidades que vendem medicamentos falsificados, além de cobrar a Anvisa.

Anabolizantes

Nove anabolizantes também foram retirados de circulação, todos em situação irregular e produzidos por empresa não identificada, segundo a Anvisa. Eles foram proibidos de serem comercializados, distribuídos, produzidos, importados, divulgados e usados.

Confira a lista:

  • Testolone (todos os lotes);
  • Trenabol (todos os lotes);
  • Anabol (todos os lotes);
  • Anavar (todos os lotes);
  • Decabolin (todos os lotes);
  • Primobolan (todos os lotes);
  • Lipodrene (todos os lotes);
  • Tribulus com Tadala (todos os lotes);
  • SLU-PP-332 (todos os lotes).

De acordo com a Anvisa, a medida foi tomada porque ficou comprovado que os produtos não possuem registro e são fabricados por empresas desconhecidas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

anvisa medicamentos recolhimento semaglutida

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Anvisa determina o recolhimento de lotes de medicamento
Play

VÍDEO: cobra de 5 metros é flagrada atravessando rodovia

Anvisa determina o recolhimento de lotes de medicamento
Play

São Tomé (além) das Letras: beleza natural e cachoeiras complementam o misticismo

Anvisa determina o recolhimento de lotes de medicamento
Play

Vídeo: homem acende cigarro e quase provoca incêndio em posto

Anvisa determina o recolhimento de lotes de medicamento
Play

Pacto do Trabalho no Carnaval pode se tornar padrão em festas pelo Brasil, diz ministro

x