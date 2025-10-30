Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Moraes sinaliza agilidade: o que esperar do STF após condenação de Bolsonaro

Após determinar início da pena de Mauro Cid, ministro do STF pode agir rapidamente para executar a condenação de Bolsonaro

Redação

Por Redação

30/10/2025 - 15:19 h | Atualizada em 30/10/2025 - 15:38
Com a tendência de rejeição do recurso, os réus poderão apresentar mais uma contestação
Com a tendência de rejeição do recurso, os réus poderão apresentar mais uma contestação -

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), indicou que agirá com rapidez na aplicação das penas aos envolvidos no esquema golpista, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Nesta quinta-feira, 30, o ministro determinou o início do cumprimento da pena do tenente-coronel Mauro Cid, delator do esquema do golpe. A decisão foi tomada apenas dois dias após o trânsito em julgado do processo, quando se esgotaram todas as possibilidades de recurso.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Lula sanciona lei que endurece punições contra o crime organizado
Mudança de voto: saiba como transferir seu título de eleitor
Carballal e Raul Jungmann são homenageados na Alba

Com os benefícios obtidos por meio de seu acordo de colaboração premiada, Cid teve sua pena significativamente reduzida em relação aos outros réus, sendo condenado a apenas dois anos de prisão em regime aberto. Por essa razão, optou por não apresentar recurso.

No caso de Bolsonaro, condenado a 27 anos e três meses de prisão em regime fechado, a defesa apresentou recurso por meio de “embargos de declaração”. O julgamento ocorrerá na Primeira Turma, em plenário virtual, entre os dias 7 e 14 de novembro.

Com a tendência de rejeição do recurso, os réus poderão apresentar mais uma contestação. Segundo a jurisprudência do STF, vigente desde o caso do Mensalão, a segunda negativa permite que a pena seja oficialmente cumprida.

Fontes da CNN ao Supremo destacam que a agilidade de Moraes no caso de Cid sugere que, assim que a sentença de Bolsonaro transitar em julgado, a expedição da ordem de prisão definitiva deve ser rápida. A expectativa é que isso aconteça até o final de novembro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alexandre de Moraes golpe Jair Bolsonaro Penas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Com a tendência de rejeição do recurso, os réus poderão apresentar mais uma contestação
Play

Pacto do Trabalho no Carnaval pode se tornar padrão em festas pelo Brasil, diz ministro

Com a tendência de rejeição do recurso, os réus poderão apresentar mais uma contestação
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

Com a tendência de rejeição do recurso, os réus poderão apresentar mais uma contestação
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Com a tendência de rejeição do recurso, os réus poderão apresentar mais uma contestação
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

x