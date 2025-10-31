BRASIL
Protetor solar queridinho das mulheres tem venda proibida no Brasil
Também foram proibidas as vendas de três séruns faciais corretivos da linha Claritom
Por Redação
A Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou através de publicação no Diário Oficial da União a proibição da venda, distribuição, fabricação e propaganda de cosméticos que estão infringindo as regras sanitárias.
Dentre os cosméticos está um protetor solar conhecido como Rainha Solar, da empresa Essence Indústria e Comércio.
Segundo a Anvisa, os produtos foram identificados no mercado sem o devido registro ou com notificação inadequada.
Além do protetor solar, foram proibidos três séruns faciais corretivos da linha Claritom, fabricados pela Komestik Indústria e Comércio de Cosméticos, que estavam sendo produzidos e distribuídos sem registro.
A lista também inclui uma máscara capilar selante da marca Truss, da empresa Vegan do Brasil, que notificou o produto de forma errada, evitando o processo mais rigoroso exigido para cosméticos de maior risco.
