Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Protetor solar queridinho das mulheres tem venda proibida no Brasil

Também foram proibidas as vendas de três séruns faciais corretivos da linha Claritom

Redação

Por Redação

31/10/2025 - 9:19 h | Atualizada em 31/10/2025 - 9:34
Resolução foi publicada no Diário Oficial da União (DOU)
Resolução foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) -

A Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou através de publicação no Diário Oficial da União a proibição da venda, distribuição, fabricação e propaganda de cosméticos que estão infringindo as regras sanitárias.

Dentre os cosméticos está um protetor solar conhecido como Rainha Solar, da empresa Essence Indústria e Comércio.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a Anvisa, os produtos foram identificados no mercado sem o devido registro ou com notificação inadequada.

Leia Também:

Anvisa suspende venda de protetor solar e outros cosméticos no Brasil
Anvisa determina o recolhimento de lotes falsificados de semaglutida
Anvisa proíbe substâncias usadas em unhas em gel por risco de câncer
Anvisa faz nova "limpa" e proíbe venda de marca de maquiagem

Além do protetor solar, foram proibidos três séruns faciais corretivos da linha Claritom, fabricados pela Komestik Indústria e Comércio de Cosméticos, que estavam sendo produzidos e distribuídos sem registro.

A lista também inclui uma máscara capilar selante da marca Truss, da empresa Vegan do Brasil, que notificou o produto de forma errada, evitando o processo mais rigoroso exigido para cosméticos de maior risco.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

anvisa Protetor Solar Venda proibida

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Resolução foi publicada no Diário Oficial da União (DOU)
Play

VÍDEO: cobra de 5 metros é flagrada atravessando rodovia

Resolução foi publicada no Diário Oficial da União (DOU)
Play

São Tomé (além) das Letras: beleza natural e cachoeiras complementam o misticismo

Resolução foi publicada no Diário Oficial da União (DOU)
Play

Vídeo: homem acende cigarro e quase provoca incêndio em posto

Resolução foi publicada no Diário Oficial da União (DOU)
Play

Pacto do Trabalho no Carnaval pode se tornar padrão em festas pelo Brasil, diz ministro

x