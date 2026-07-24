OPERAÇÃO
Anvisa recolhe shampoos, alisantes e perfumes famosos de supermercados
Cosméticos foram retirados de circulação devido à risco de contaminação
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) realizou uma nova operação para recolher produtos contaminados nesta sexta-feira, 24. De acordo com a decisão publicada no Diário Oficial da União (DOU), shampoos, perfumes e cosméticos desaprovados devem ser retirados de supermercados e outras lojas.
Segundo a agência, os produtos listados também serão proibidos de serem fabricados, comercializados, divulgados e distribuídos em todo o Brasil. Os que possuem venda online também deverão ter o estoque apreendido por agentes do órgão.
De acordo com a Anvisa, os cosméticos apresentaram problemas como falta de registro, fórmulas diferentes das autorizadas, problemas de rotulagem e produtos fabricados por empresas sem regularização.
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Confira lista completa dos produtos recolhidos:
- Perfume Árabe Lattafa Asada 100nk Eau de Parfum Masculino;
- Amazon Therapy Supreme Mask, alisante capilar;
- Todos os produtos da Flora Amazônica Cosmética-ME;
- Titanium 2 Escova Semidefinitiva, da Titanium Liss Hair Cosmetic;
- Cúrcuma Longa Bio Tintura Livealoe;
- Pasta Modeladora Loca;
- Shampoo Lovely Reparação Total Merli;
- Shampoo Lovely Manutenção da Cor Merli;
- Zero Dor – Diamond; Shampoo Reposição Carbono;
- Essenza Hair Diamond;
- Óleo Marrocos – Prime;
- BB Cream Keratina.
Alerta
Quem possui algum dos produtos listados pela Anvisa deve interromper imediatamente o uso. A orientação é procurar o estabelecimento onde a compra foi realizada para obter informações sobre troca, devolução ou reembolso do valor do produto.
Caso observe que os produtos continuam sendo comercializados, a recomendação é comunicar imediatamente a Vigilância Sanitária, através dos canais oficiais.