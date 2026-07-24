Anvisa recolhe shampoos, alisantes e perfumes famosos de supermercados

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) realizou uma nova operação para recolher produtos contaminados nesta sexta-feira, 24. De acordo com a decisão publicada no Diário Oficial da União (DOU), shampoos, perfumes e cosméticos desaprovados devem ser retirados de supermercados e outras lojas.

Segundo a agência, os produtos listados também serão proibidos de serem fabricados, comercializados, divulgados e distribuídos em todo o Brasil. Os que possuem venda online também deverão ter o estoque apreendido por agentes do órgão.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a Anvisa, os cosméticos apresentaram problemas como falta de registro, fórmulas diferentes das autorizadas, problemas de rotulagem e produtos fabricados por empresas sem regularização.

Confira lista completa dos produtos recolhidos:

Perfume Árabe Lattafa Asada 100nk Eau de Parfum Masculino;

Amazon Therapy Supreme Mask, alisante capilar;

Todos os produtos da Flora Amazônica Cosmética-ME;

Titanium 2 Escova Semidefinitiva, da Titanium Liss Hair Cosmetic;

Cúrcuma Longa Bio Tintura Livealoe;

Pasta Modeladora Loca;

Shampoo Lovely Reparação Total Merli;

Shampoo Lovely Manutenção da Cor Merli;

Zero Dor – Diamond; Shampoo Reposição Carbono;

Essenza Hair Diamond;

Óleo Marrocos – Prime;

BB Cream Keratina.

Alerta

Quem possui algum dos produtos listados pela Anvisa deve interromper imediatamente o uso. A orientação é procurar o estabelecimento onde a compra foi realizada para obter informações sobre troca, devolução ou reembolso do valor do produto.

Caso observe que os produtos continuam sendo comercializados, a recomendação é comunicar imediatamente a Vigilância Sanitária, através dos canais oficiais.