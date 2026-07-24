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DEFESA PESSOAL

Spray de pimenta é liberado para mulheres no Brasil

Lei que libera comercialização do spray foi autorizada pelo presidente Lula

Franciely Gomes
Por
As mulheres poderão utilizar o item para defesa pessoal
As mulheres poderão utilizar o item para defesa pessoal - Foto: Ilustrativa | Magnific

As mulheres brasileiras poderão andar com spray de pimenta nas bolsas para defesa pessoal. Nesta sexta-feira, 24, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou a Lei nº 15.474, que autoriza a comercialização, compra e posse de aerossol de extratos vegetais por mulheres no Brasil.

Publicada no Diário Oficial da União (DOU), a sanção permite o uso de dispositivos portáteis de menor potencial ofensivo à base de substâncias como oleoresina de capsicum e outros extratos vegetais autorizados pelos órgãos competentes.

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No entanto, somente mulheres acima dos 18 anos de idade poderão utilizar os sprays de pimenta, que devem conter algumas especificações, tais como: uso individual; ausência de substâncias letais e capacidade máxima de 50 mililitros.

Durante o momento da compra, será necessário apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência e certidão de antecedentes criminais. O objetivo é possibilitar a defesa das mulheres mediante situações de agressão física ou sexual.

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Tags

defesa pessoal defesa pessoal para mulheres spray de pimenta

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