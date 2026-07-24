POLÍTICA
Prefeito proíbe campeonato de 'farmar aura' e dispara: "Vergonha"
Gestor faz críticas a evento ao justificar decisão
A população de Cuiabá, capital do Mato Grosso, não poderá 'farmar aura' nos próximos dias. O prefeito da cidade, Abílio Brunini (PL), proibiu a realização de um campeonato da mais nova febre entre os jovens, que aconteceria nesta sexta-feira, 24.
Ao justificar o veto, Brunini afirmou que não houve qualquer solicitação de alvará para a realização do evento, tecendo também críticas ao 'campeonato'. O prefeito ainda pontuou acreditar que as pessoas terão "vergonha" da brincadeira no futuro.
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"Acredito que, no futuro, as pessoas que participam dessa brincadeira vão sentir muita vergonha. Não houve também solicitação de alvará para que fosse realizado", disparou o prefeito cuiabano.
Declaração polêmica de Abílio Brunini
Brunini completou sua declaração com uma fala considerada polêmica. Questionado sobre o assunto, o prefeito afirmou não saber o que significa 'farmar aura', reforçando ser "hétero".
"Eu não tenho nem ideia. Eu sou hétero, eu não sei dessas coisas", completou o prefeito da capital mato-grossense.
O que é farmar aura?
Segundo levantamento recente feito pelo portal A TARDE, a gíria 'farmar aura' é usada quando "ganha prestígio, reconhecimento ou "sai por cima" em determinada situação".