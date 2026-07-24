Defesa nega que Bolsonaro tenha atendido ligação de Alexandre Frota

Siga o A TARDE no Google

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) negou na quinta-feira, 23, que ele tenha atendido uma ligação do vereador Alexandre Frota (PDT), como passou a circular nas redes sociais após uma transmissão ao vivo.

Segundo o advogado Paulo Cunha Bueno, Bolsonaro não tem acesso a telefone celular nem a qualquer outro meio de comunicação e cumpre integralmente as restrições impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) durante a prisão domiciliar.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Qualquer ilação de que o presidente Bolsonaro atendeu alguma ligação do Sr. Alexandre Frota é, portanto, leviana e nitidamente busca, só e somente, causar celeuma e trazer holofotes oportunistas”, afirmou o advogado.

Ao decretar a prisão domiciliar, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, proibiu Bolsonaro de utilizar celular, telefone ou qualquer outro meio de comunicação com o público externo. A restrição também impede o uso desses equipamentos por intermédio de terceiros.

Entenda

A polêmica surgiu durante uma transmissão ao vivo da rádio TMC, na quinta-feira. Durante o programa, Alexandre Frota foi desafiado pelos apresentadores a ligar para alguém para “fazer as pazes”. Em seguida, um dos apresentadores fez uma ligação e uma voz atribuída a Bolsonaro atendeu o telefone.

“Eu conheço essa voz. De quem é essa voz?”, questionou uma das apresentadoras. Frota, no entanto, não revelou quem teria atendido a ligação e mudou de assunto.

Alexandre Frota e Jair Bolsonaro romperam politicamente em 2019, quando o então deputado federal passou a fazer críticas ao ex-presidente e afirmou estar “decepcionado” com sua atuação.