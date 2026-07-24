Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

ALERTA

Brasil integra ranking de países que mais perdem dinheiro com golpes

País tem perdido parcela de PIB devido a quantidade de vítimas

Franciely Gomes
Por
Os países africanos lideram a lista mundial
Os países africanos lideram a lista mundial - Foto: Ilustrativa | Magnific

O Brasil integrou o Top 10 dos países que mais perdem dinheiro com golpes cibernéticos. Ocupando o 9º lugar da lista, o país sofreu um prejuízo de 0,9% na parcela do PIB (Produto Interno Bruto).

Os dados foram divulgados pela CNN Brasil, através do levantamento feito pela PP_Tech, escritório de advocacia especializado em cibersegurança e direito, com base no relatório internacional Global State of Scams 2025, elaborado pela GASA (Global Anti-Scam Alliance) em parceria com a Feedzai.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com o documento, o Brasil aparece acima apenas da Bélgica (0,7%) na lista. O topo do ranking é ocupado por Nigéria (11,3%), Quênia (10,9%), Paquistão (2,5%), Malásia (2,1%), Arábia Saudita (1,7%), Argentina (1,4%), Índia (1,3%) e Filipinas (1,0%).

Leia Também:

VIRAL NA POLÍTICA

Prefeito proíbe campeonato de farmar aura e dispara: "Vergonha"
Prefeito proíbe campeonato de farmar aura e dispara: "Vergonha" imagem

POLÊMICA

Defesa nega que Bolsonaro tenha atendido ligação de Alexandre Frota
Defesa nega que Bolsonaro tenha atendido ligação de Alexandre Frota imagem

BRASIL

IR 2026: Receita abre consulta ao 3º lote de restituição nesta sexta
IR 2026: Receita abre consulta ao 3º lote de restituição nesta sexta imagem

Os números também apontam que 64% dos golpes online são concluídos em até um dia após o primeiro contato dos criminosos com as vítimas. Na América do Sul os números são ainda mais alarmantes, com registros de 76% das fraudes consumadas em menos de 24 horas.

A transferência bancária é o principal meio usado para enviar dinheiro aos golpistas em todo o mundo e as vítimas não costumam denunciar os casos por vergonha e outros fatores psicológicos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

brasil golpes golpes digitais

Relacionadas

Mais lidas