Brasil integra ranking de países que mais perdem dinheiro com golpes

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O Brasil integrou o Top 10 dos países que mais perdem dinheiro com golpes cibernéticos. Ocupando o 9º lugar da lista, o país sofreu um prejuízo de 0,9% na parcela do PIB (Produto Interno Bruto).

Os dados foram divulgados pela CNN Brasil, através do levantamento feito pela PP_Tech, escritório de advocacia especializado em cibersegurança e direito, com base no relatório internacional Global State of Scams 2025, elaborado pela GASA (Global Anti-Scam Alliance) em parceria com a Feedzai.

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De acordo com o documento, o Brasil aparece acima apenas da Bélgica (0,7%) na lista. O topo do ranking é ocupado por Nigéria (11,3%), Quênia (10,9%), Paquistão (2,5%), Malásia (2,1%), Arábia Saudita (1,7%), Argentina (1,4%), Índia (1,3%) e Filipinas (1,0%).

Os números também apontam que 64% dos golpes online são concluídos em até um dia após o primeiro contato dos criminosos com as vítimas. Na América do Sul os números são ainda mais alarmantes, com registros de 76% das fraudes consumadas em menos de 24 horas.

A transferência bancária é o principal meio usado para enviar dinheiro aos golpistas em todo o mundo e as vítimas não costumam denunciar os casos por vergonha e outros fatores psicológicos.