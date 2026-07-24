IR 2026: Receita abre consulta ao 3º lote de restituição nesta sexta

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A Receita Federal libera, às 9h desta sexta-feira, 24, a consulta ao terceiro lote de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026. Ao todo, serão pagos R$ 4,61 bilhões a 2,74 milhões de contribuintes. Os depósitos estão programados para o dia 31 de julho.

Como consultar a restituição

A consulta pode ser feita pelo portal da Receita Federal. O contribuinte deve acessar a área "Meu Imposto de Renda" e clicar em "Consultar a Restituição".

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Além de informar se o pagamento será realizado neste lote, a plataforma permite consultar a situação da declaração por meio do extrato de processamento disponível no e-CAC. Caso seja identificada alguma pendência, é possível enviar uma declaração retificadora para corrigir as informações.

A Receita também disponibiliza um aplicativo para celulares e tablets que permite consultar a liberação das restituições do IRPF e verificar a situação cadastral do CPF.

Calendário de restituição do IR 2026

Os pagamentos das restituições serão realizados nas seguintes datas:

1º lote: 29 de maio;

2º lote: 30 de junho;

3º lote: 31 de julho;

4º lote: 28 de agosto.

O que fazer se houver problema no pagamento

Segundo a Receita Federal, as restituições são pagas apenas em contas bancárias de titularidade do contribuinte. Caso haja erro nos dados bancários ou algum problema na conta informada, o crédito não será realizado.

Nesses casos, o contribuinte pode solicitar o reagendamento do pagamento pelo Banco do Brasil em até um ano após a primeira tentativa de depósito. O procedimento pode ser feito pelo Portal BB ou pelos telefones:

4004-0001 (capitais);

0800-729-0001 (demais localidades);

0800-729-0088 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva).

Para reagendar o crédito, será necessário informar o valor da restituição e o número do recibo da declaração. Se o valor não for resgatado dentro do prazo, o pedido deverá ser feito pelo Portal e-CAC.

Como saber se caiu na malha fina

Ao consultar a restituição, o contribuinte também pode verificar se a declaração foi retida na malha fina.

A consulta deve ser feita no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), utilizando uma conta Gov.br nos níveis prata ou ouro. No portal, basta acessar "Declarações e Demonstrativos", selecionar "Meu Imposto de Renda" e consultar a declaração de 2026.

O sistema informará se:

a declaração foi processada normalmente, indicando situação regular; ou

existem pendências que impediram o pagamento da restituição.

Quando há pendências, significa que a declaração foi retida na malha fina devido a divergências entre as informações prestadas pelo contribuinte e os dados disponíveis na Receita Federal.