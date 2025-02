Aos 61 anos, morre Fabio de Mello

Causa da morte não foi revelada - Foto: Reprodução

Aos 61 anos, morreu nessa terça-feira, 28, Fabio de Mello, renomado coreógrafo de comissões de frente do Carnaval. A causa do falecimento não foi informada, assim como horário e local da despedida.

A notícia da morte foi divulgada nas redes sociais da Imperatriz Leopoldinense, onde o profissional conquistou cinco campeonatos. “O G.R.E.S Imperatriz Leopoldinense, em nome da presidente Catia Drumond e de toda sua diretoria e segmentos, vem a público lamentar profundamente a morte do renomado coreógrafo Fábio de Mello. Responsável por históricas comissões de frente de nossa agremiação, Fábio revolucionou o quesito nos anos 1990 na Marquês de Sapucaí”, diz a nota.

O texto relembrou as conquistas do coreógrafo em parceria com Rosa Magalhães, carnavalesca que faleceu em julho do ano passado. “O mesmo garantiu por 11 anos consecutivos notas dez para a verde, branco e dourado, fazendo dele um dos maiores e mais celebrados artistas de todos os tempos. ⁣O trabalho irretocável de Fabio com a carnavalesca Rosa Magalhães - além do mesmo, com seu estilo próprio, contribuir com 5 dos 9 campeonatos da Rainha de Ramos”, seguiu.

Na mesma publicação, Imperatriz Leopoldinense disse que foi uma “perda irreparável”. “O Carnaval, maior manifestação cultural de nosso Brasil, agradece e honra a arte de Fabio de Mello. Uma perda irreparável, de um artista que jamais será esquecido, e merecerá para sempre os aplausos por seu legado. Fica aqui registrado o nosso carinho e forças aos familiares, amigos e fãs”, completou.

O coreógrafo Paulo Pinna, que comanda a comissão de frente do Salgueiro, lamentou a morte do colega. “Um dos maiores artistas do Carnaval e líder do segmento Comissão de Frente nos deixou. Fábio de Mello fez tanta história por nós e para nós que até hoje buscamos sempre a revolução que ele nos proporcionou. Que você possa descansar em paz, mestre. Obrigado! Siga na luz”, escreveu.

O artista também passou por escolas como Mocidade Independente, Viradouro e Beija-Flor.