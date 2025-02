Vídeo: assaltante aproveita vidro aberto e “voa” para dentro de carro

A vítima foi abordada por dois homens - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um vídeo registrou o momento em que uma mulher teve seu carro roubado ao parar em um semáforo em Ceilândia, no Distrito Federal. O crime aconteceu no dia 13 de janeiro, mas as imagens do assalto viralizaram somente nesta semana.

O registro mostra que a vítima foi abordada por dois homens. Um deles pulou pela janela do carro. A motorista tenta sair do carro, mas é rendida pelo outro criminoso. Logo depois, a dupla foge com o veículo roubado.

Segundo a coluna do Metrópoles, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para uma ocorrência de roubo de veículo, próximo à Administração Regional de Ceilândia.

A vítima disse aos policiais do 8º Batalhão de Polícia Militar que os ladrões estavam armados com facas.

Veja vídeo: