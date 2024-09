Após estuprar sobrinho autista, secretário Thiago Avanci mata mãe e cão

O advogado Thiago Felipe de Souza Avanci matou a mãe, o cachorro e tirou própria vida - Foto: Reprodução | LinkedIn

O advogado Thiago Felipe de Souza Avanci, de 39 anos, matou a mãe, o cachorro e tirou a própria vida, na noite desta terça-feira, 17, dias depois de a família descobrir que ele estuprava o sobrinho autista, de 17 anos.

Thiago era professor de Direito e secretário de Modernização e Transformação Digital do Guarujá, no litoral de São Paulo. A Polícia Civil já estava a caminho da casa do advogado, para cumprir um mandado de busca e apreensão, quando foi informada sobre disparos de arma de fogo no imóvel.

Na residência, a equipe localizou os corpos dele, da mãe de 72 anos, e de um cão. A polícia apreendeu uma arma de fogo, celulares e outros pertences. A perícia foi acionada e o caso registrado como homicídio e suicídio na Delegacia da cidade, informou a Secretaria da Segurança Pública (SSP) ao Metrópoles.



De acordo com informações do portal g1, o mandado de busca e apreensão foi expedido após o irmão e a cunhada registrarem um boletim de ocorrência contra Thiago. A suspeita de que o adolescente estava sendo vítima de estupro veio aproximadamente há 15 dias, após o mesmo relatar à psicóloga que sentia dores na região do ânus.

Passados alguns dias, Thiago entregou ao irmão, que é pai do menino, um envelope com alguns documentos passando o carro para o nome dele, e um pen drive, que logo depois pediu de volta. Antes, porém, a cunhada acessou o conteúdo, e encontrou vídeos do autor do crime estuprando o adolescente. Com base nas datas dos registros, ficou confirmado que os abusos já aconteciam há pelo menos um ano.