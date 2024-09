Mulher se perde de amigas em festa e é estuprada por dois homens

O crime oconteceu no dia 8 de agosto - Foto: Polícia Civil/Divulgação

Uma mulher de 21 anos foi estuprada por dois homens na saída de uma festa no Bairro Aeroporto, em Araxá, no Alto Paranaíba. O crime oconteceu no dia 8 de agosto e, segundo a Polícia Civil, um dos suspeitos foi preso preventivamente na terça-feira, 17, por estupro de vulnerável e coletivo.

Conforme informações da Polícia Civil, a vítima se perdeu das amigas na saída da festa. Ela se sentou na calçada e tentou entrar em contato com elas, quando um homem se aproximou e tentou puxar conversa, mas ela não lhe deu atenção. Um tempo depois, ele se aproximou novamente, seguido de outro homem. Aproveitando-se da embriaguez da mulher, os dois a carregaram a pé para um local próximo e a estupraram.



De acordo com a investigação, a vítima desmaiou durante os abusos, não conseguindo se defender. Durante as investigações, três testemunhas foram ouvidas, sendo que um dos agressores foi identificado.

Um pedido de prisão preventiva foi expedido pela Justiça e homem foi preso na manhã de terça, 17. O segundo suspeito não foi identificado, porém, as investigações continuam.