Após queimar barata viva, mulher pode ser presa; assista

Tatiara Rodrigues, ex-candidata a vereadora de Fazenda Rio Grande, Região Metropolitana de Curitiba, pode ser presa por queimar uma barata viva. Ela publicou o vídeo nas redes socias, causando polêmica entre os internautas.

Na gravação, a mulher aparece segurando o inseto com uma pinça. Em seguida, ela joga álcool e ateia fogo na barata, enquanto conversa com o inseto.

“Eu avisei você, para você não aparecer com a sua família na minha casa e você não me escutou. A vingança é plena. Eu não quero você e nem a sua parentela na minha casa, por isso você será punida, no micro-ondas”, diz Tatiara Rodrigues no vídeo.

“Queima ‘baratinha, queima'”, diz a mulher em outro trecho do vídeo, dando gargalha da situação.

Virou caso de polícia

Nas redes sociais, alguns internautas declararam apoio, dizendo que não gostam de baratas. No entanto, outros criticaram a atitude da mulher, apontando maus-tratos.

Diante da repercussão do vídeo, o caso foi parar em uma delegacia em Curitiba após denúncias, pois a lei de maus-tratos não faz distinção entre espécies. Ela corre o risco de ser presa, com pena de 6 meses a 1 ano de detenção.

