Após ser transferida de turma, aluna dá tesouradas em professora

- Foto: Reprodução / Redes Sociais

Uma adolescente de 14 anos foi apreendida após atacar uma professora com golpes de tesoura no Centro de Ensino Fundamental (CEF) do Bosque, em São Sebastião. O caso aconteceu nesta segunda-feira (09).

Testemunhas informaram que a agressão ocorreu depois que a estudante foi transferida para outra turma. Insatisfeita com a mudança, ela invadiu a sala onde a professora estava e a atacou.

A adolescente foi contida e levada para a direção da escola até a chegada dos policiais, que a conduziram à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). A professora sofreu ferimentos superficiais.

Leia também:

>> Dois homens morrem após troca de tiros com a PM em Mata de São João

>> Suzane von Richthofen faz concurso para o TJ de São Paulo

>> Jovem desaparece após entrar em mar do litoral paulista

A Secretaria de Educação do Distrito Federal informou que a direção do CEF do Bosque adotou medidas imediatas após o ataque. “Felizmente, os ferimentos foram leves, pois a tesoura utilizada não tinha ponta,” declarou a Secretaria.

A pasta também ressaltou que a direção prestou apoio tanto à aluna quanto à professora. “Medidas disciplinares foram tomadas com os familiares da estudante, respeitando o sigilo e a proteção previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.”