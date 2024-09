Jovem desaparece após entrar em mar do litoral paulista

- Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Um jovem de 19 anos, natural de São Paulo, está desaparecido desde que entrou no mar em Mongaguá, litoral paulista, no domingo (08). Ele estava acompanhado por dois amigos, que reportaram o sumiço ao Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) no bairro Agenor de Campos por volta das 11h50.



A equipe de resgate enviou uma viatura e uma moto aquática para o local, mas até o momento o jovem não foi encontrado. O GBMar informou que as buscas continuam nesta segunda-feira (9).

A operação de resgate está sendo dificultada pelo forte nevoeiro que cobre a região. Na semana passada, a visibilidade reduzida devido à neblina havia paralisado a navegação no Porto de Santos.

O GBMar também mencionou que não teve mais contato com os amigos do jovem e só entrará em contato com a família quando o turista paulistano for localizado.