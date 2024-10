Após um mês de bloqueio, Twitter/X volta a funcionar no Brasil

Liberação da rede social foi feita gradualmente - Foto: Reprodução

O X (antigo Twitter), voltou a funcionar no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nessa terça-feira, 8, o desbloqueio da plataforma, após o cumprimento do pagamento das multas e a indicação de um responsável legal do X no Brasil.

Segundo relatos, o acesso já foi normalizado para os usuários e aconteceu de forma gradativa. O bloqueio durou cerca de 40 dias.



O bloqueio foi determinado no dia 30 de setembro após a empresa fechar seu escritório do Brasil e deixar de ter um representante legal no país, condição obrigatória para qualquer firma funcionar.