Memes voltam a circular após liberação do X (antigo Twitter); veja

Serviço está suspenso desde agosto por descumprimento de ordens legais - Foto: Divulgação

Em nova decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), O X (antigo Twitter) irá voltar a funcionar, após nota publicada por Alexandre de Moraes, ministro do STF. A notícia já se espalhou nas redes sociais e os memes já circulam em comemoração ao retorno do serviço.

A liberação da rede social será feita gradualmente e o funcionamento pode depender de cada operadora de internet. Alguns usuários, por exemplo, já relataram ter conseguido acessar a plataforma, mesmo com instabilidade.

Leia também:

>> Entenda o que falta para o Twitter/X voltar a funcionar no Brasil

>> Patrimônio imobiliário de Deolane cresceu 260% em dois anos; entenda

>> Netanyahu ameaça o Líbano com destruição similar à de Gaza

A rede social estava suspensa desde agosto por não ter um representante legal no Brasil, além de não cumprir ordens para bloquear perfis investigados e pagar multas. Após o cumprimento das exigências, Moraes autorizou o desbloqueio da plataforma.

O ministro deu o prazo de 24 horas para a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para normalizar o serviço.

Confira os memes:

| Foto: Reprodução

| Foto: Reprodução

| Foto: Reprodução