CONTRABANDO
Apreensão de canetas emagrecedoras cresce e já passa de 750 em 2026
Volume é quase 20 vezes maior que o registrado no primeiro semestre do ano passado
As apreensões de canetas emagrecedoras ilegais no Brasil mais do que dobraram em 2026, segundo dados da Polícia Federal (PF) obtidos via Lei de Acesso à Informação pelo jornal O Globo. A alta tem relação com uma rota de contrabando entre Paraguai e Brasil.
Segundo a PF, as apreensões passaram de 9 registros em 2024 para 335 em 2025 e chegaram a 758 apenas nos cinco primeiros meses de 2026. No recorte de janeiro a meados de junho, o volume é cerca de 20 vezes maior do que no mesmo período do ano anterior.
O aumento das apreensões acompanha uma alta nas notificações de efeitos adversos à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que passaram de 257 em 2023 para 449 em 2024 e chegaram a 1.122 em 2025, indicando maior circulação e uso desses produtos no país.
A maior parte dos produtos entra no Brasil por rotas terrestres vindas do Paraguai, especialmente pelo Paraná e Mato Grosso do Sul, com destino a grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro.
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Maior concentração nas fronteiras
O Paraná concentra 37% das ocorrências e mais da metade do volume apreendido. Somado ao Mato Grosso do Sul, o eixo de fronteira responde por quase metade dos casos e cerca de 60% das unidades retidas.
Ainda de acordo com a PF, as apreensões envolvem medicamentos vendidos sem autorização ou fora das regras da Anvisa, o que representa risco à saúde por não haver controle sobre composição, armazenamento e procedência.