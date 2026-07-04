Apreensão de canetas emagrecedoras cresce e já passa de 750 em 2026

As apreensões de canetas emagrecedoras ilegais no Brasil mais do que dobraram em 2026, segundo dados da Polícia Federal (PF) obtidos via Lei de Acesso à Informação pelo jornal O Globo. A alta tem relação com uma rota de contrabando entre Paraguai e Brasil.

Segundo a PF, as apreensões passaram de 9 registros em 2024 para 335 em 2025 e chegaram a 758 apenas nos cinco primeiros meses de 2026. No recorte de janeiro a meados de junho, o volume é cerca de 20 vezes maior do que no mesmo período do ano anterior.

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O aumento das apreensões acompanha uma alta nas notificações de efeitos adversos à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que passaram de 257 em 2023 para 449 em 2024 e chegaram a 1.122 em 2025, indicando maior circulação e uso desses produtos no país.

A maior parte dos produtos entra no Brasil por rotas terrestres vindas do Paraguai, especialmente pelo Paraná e Mato Grosso do Sul, com destino a grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro.

Maior concentração nas fronteiras

O Paraná concentra 37% das ocorrências e mais da metade do volume apreendido. Somado ao Mato Grosso do Sul, o eixo de fronteira responde por quase metade dos casos e cerca de 60% das unidades retidas.

Ainda de acordo com a PF, as apreensões envolvem medicamentos vendidos sem autorização ou fora das regras da Anvisa, o que representa risco à saúde por não haver controle sobre composição, armazenamento e procedência.