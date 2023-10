Assassinato de médicos provoca onda de repúdio: “banalização da vida" | A TARDE

O assassinato de três ortopedistas, entre eles o baiano Perseu Ribero Almeida, de 33 anos, chocou a classe médica que se mostrou assustada com a violência contra os profissionais que estavam no Rio de Janeiro para participar de um congresso. As execuções foram registradas na madrugada desta quinta-feira, 05, em um quiosque na Barra da Tijuca, orla da capital carioca.

O Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas também recebeu com consternação a notícia do falecimento de Marcos de Andrade Corsato, médico assistente dedicado e atuante do grupo de Tornozelo e Pé da instituição, bem como dos ex residentes Diego Ralf Bomfim e Perseu Ribeiro Almeida.

O Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb) também lamentou o ocorrido com o médico Perseu Ribero Almeida, que tinha inscrição regular no Regional desde 2017. O Cremeb disse que espera que o crime não fique impune, que as investigações sejam rapidamente concluídas e que a justiça se faça. “Essa autarquia federal, neste momento doloroso, se solidariza com os familiares, colegas e amigos pelo acontecido”.



“Infelizmente, a violência passou a fazer parte do nosso dia a dia com a banalização da vida humana. Lamentável também é a visível incompetência das autoridades da segurança pública em garantir aos cidadãos brasileiros a tranquilidade que todos necessitam para trabalhar, estudar e ter um lazer seguros”, assinou o representante do Cremeb.

A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) também manifestou repúdio e pesar ao ataque. “A SBOT ressalta a sua preocupação diante de mais um caso de violência no país”, diz a nota. Já a Faculdade Zarns Salvador, antiga Medicina FTC, lamentou, a morte de Perseu que era ex-aluno da unidade de ensino. “Manifestamos nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos”.