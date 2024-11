Ataque ao STF: homem deitou, acendeu artefato e esperou explosão

Homem deitou, acendeu artefato e esperou explosão, dizem testemunhas - Foto: Guilherme Mazieiro/Terra

Um vigilante do Supremo Tribunal Federal (STF) relatou à Polícia Civil do Distrito Federal que o autor das explosões na Praça dos Três Poderes na noite de quarta-feira, 13, fez ‘joinha’, acendeu o artefato explosivo, deitou e esperou a explosão.

Segundo o depoimento, o suspeito carregava uma mochila com artefatos. Ao ser abordado pelos seguranças, ele mostrou um dispositivo semelhante a um relógio digital, que o vigilante pensou ser uma bomba.

"O indivíduo trazia consigo uma mochila e estava em atitude suspeita em frente à estátua, colocou a mochila no chão, tirou um extintor, tirou uma blusa de dentro da mochila e a lançou contra a estátua. O indivíduo retirou da mochila alguns artefatos e com a aproximação dos seguranças do STF, o indivíduo abriu a camisa os advertiu para não se aproximarem", diz trecho do Boletim de Ocorrência da Polícia Civil, conforme informou o jornal O Globo nesta quinta-feira, 14.

Um carro também explodiu e pegou fogo. A área foi isolada pelas forças de segurança e o prédio do STF, evacuado. A sessão da Câmara foi suspensa. A Polícia Civil e a Polícia Federal investigam o caso.

O incidente gerou preocupação e medidas de segurança foram reforçadas na região. Após o ocorrido, o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) fez varredura no entorno do Palácio do Planalto, para buscar outros explosivos.

O presidente do STF, ministro Luis Roberto Barroso, entrou em contato com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e outras autoridades para tratar da situação. Lula não estava no Palácio da Alvorada, que fica a cerca de quatro quilômetros de distância do ponto onde houve as explosões, no momento do incidente.