Atentado no STF afeta turismo e economia no Distrito Federal

Especialistas do Distrito Federal expressam preocupação sobre os impactos de eventos como o atentado ocorrido no Supremo Tribunal Federal (STF) na última semana, que afetam a sensação de segurança, a economia e o turismo no centro de Brasília. O secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar, afirmou que as recentes explosões não foram incidentes isolados. As informações são do Correio Braziliense.

"Tivemos muitos episódios em que percebemos que são movimentos radicais e causam imensa preocupação", comentou. "É importante que todas as forças de segurança, tanto do DF quanto nacionais, trabalhem para investigar e prevenir novos movimentos como esses", pontuou Avelar.

Depois do último episódio, o governador Ibaneis Rocha (MDB) determinou a criação de uma divisão antiterrorismo na Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). De acordo com o governador, a nova divisão contará com policiais especializados no combate ao crime organizado. O secretário da SSP-DF detalhou o funcionamento da divisão.

"A ideia é tentar se antecipar a esse tipo de episódio, ajudando a Políci Federal (PF) no monitoramento, utilizando as ferramentas necessárias para identificar as ameaças", esclareceu.

Júlio Hott, especialista em segurança pública e professor do Centro Universitário do Distrito Federal (UDF), destacou que Brasília, como "centro nervoso" político do país, é um alvo natural para esse tipo de ataque.

Hott acredita que a Praça dos Três Poderes está vulnerável em termos de segurança pública. Ela afirma que é preciso melhorar tanto a parte ostensiva, abordando e identificando pessoas que transitam na região, quanto a inteligência, monitorando ininterruptamente as redes sociais para identificar qualquer manifestação que caracterize risco de atentado contra os poderes.