Avião de deputado pousa de bico e interdita pista

Um avião de pequeno porte fez um pouso de emergência e acabou batendo o bico na pista ao aterrissar no Aeroporto Internacional Marechal Rondon, em Várzea Grande (MT), na manhã de sexta-feira, 9. A aeronave pertence ao deputado estadual Valmir Moretto, seu irmão Glenio Moretto e ao amigo Paulo Adriano.

De acordo com a Centro-Oeste Airports (COA), concessionária que administra o aeroporto, o incidente ocorreu às 8h36. A pista de pousos e decolagens foi interditada por 30 minutos. Após a remoção do avião, o aeroporto foi reaberto e voltou a operar normalmente. Imagens mostram o momento em que o avião estava na pista, com a parte dianteira tombada.



