Azeite brasileiro conquista 5ª posição no ranking mundial

O Brasil alcançou uma posição histórica no cenário global do azeite em 2024. O país ficou em 5º lugar no EVOO World Ranking, classificação internacional que avalia a qualidade de azeites extravirgens.

O feito foi conquistado após fazendas brasileiras receberem 328 prêmios em competições ao redor do mundo, consolidando a produção nacional como referência em qualidade.

Prosperato é destaque do hemisfério Sul

Entre os grandes nomes da premiação está a Prosperato, de Caçapava do Sul (RS), eleita a melhor produtora de azeite do hemisfério Sul. A marca ficou em 4º lugar mundial entre os produtores, com 81 premiações em 2024.

Fundada por Eudes Marchetti e seu filho Rafael Marchetti, a empresa nasceu da diversificação da Tecnoplanta, após a crise de 2008. Hoje, cultiva 200 hectares em quatro municípios gaúchos e produz cerca de 35 mil litros de azeite por ano.

Em 2024, o faturamento da Prosperato alcançou R$ 8,6 milhões, crescimento de 32% em relação ao ano anterior. A marca já acumula aproximadamente 300 prêmios internacionais, entre eles o de melhor azeite aromatizado do mundo com jalapeño, conquistado na Grécia.

Estância das Oliveiras reforça protagonismo gaúcho

Outro nome que garantiu destaque foi a Estância das Oliveiras (RS), eleita o 5º melhor produtor do mundo, com 70 premiações em 2024. A fazenda reforça o protagonismo do Rio Grande do Sul, responsável pela maior parte da produção nacional.

Fazenda do Azeite Sabiá aposta em turismo e experiência

Em Santo Antônio do Pinhal, na Serra da Mantiqueira (SP), a Fazenda do Azeite Sabiá une produção premiada e turismo de experiência. A propriedade conquistou a 17ª posição mundial, com 36 premiações em 2024.

Fundada por Bia Pereira e Bob Costa, a fazenda transformou pastagens em olivais e hoje soma 17 hectares em São Paulo e mais de 100 hectares no Rio Grande do Sul. O espaço recebe visitantes em roteiros que incluem passeios entre oliveiras, visita ao lagar e degustações harmonizadas com pães, queijos e frutas.

Entre as atrações, destaca-se uma oliveira de 300 anos trazida do Uruguai, que simboliza a tradição que guia a produção da marca.

Produção brasileira cresce com qualidade premium

Embora o Brasil ainda produza apenas 400 mil litros de azeite por ano (menos de 1% da demanda nacional), o avanço qualitativo é expressivo. Em 2024, o setor cresceu 23% em volume, impulsionado por fazendas no Rio Grande do Sul e na Mantiqueira.

Mais do que premiações, o reconhecimento internacional fortalece a imagem do Brasil como produtor de azeites premium, abre espaço para o turismo gastronômico e valoriza a produção local.

O 5º lugar no EVOO World Ranking representa não apenas um marco para o setor, mas também um convite para que o consumidor brasileiro descubra a excelência dos azeites nacionais.