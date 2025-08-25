Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TURISMO E VIAGEM

Visto americano: brasileiros terão regras mais rígidas

A nova regra foi anunciada e passa a valer a pertir do dia 2 de setembro

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

25/08/2025 - 19:45 h
Desde o início do governo Trump foram revogados mais de 6 mil vistos
Desde o início do governo Trump foram revogados mais de 6 mil vistos -

O Estados Unidos vão intensicar as exigências para a solitação do visto amerciano. A partir do dia 2 de setembro, o país irá ampliar a exigência de entrevista presencial para a concessão de vistos de não imigração, como o de turismo e negócios.

Com a mudança, até mesmo menores de 14 anos e maiores de 79 anos precisarão comparecer ao consulado para essa etapa, o que antes, na maioria dos casos, não era necessário.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A nova regra foi anunciada pelo Departamento de Estado americano e também divulgada pela Embaixada dos EUA no Brasil. A determinação vale para cidadãos de todos os países que precisam de visto para entrar em território americano, inclusive brasileiros.

Leia Também:

Ataque israelense contra hospital de Gaza deixa 20 mortos
Passageiros 'plus size' terão que comprar dois assentos em voos
Governo determina ‘corte de cabelo apropriado’ e proíbe moicano

Quem pode continuar isento da entrevista

Apesar da alteração, algumas categorias ainda podem ser dispensadas, entre elas:

  • solicitantes de vistos diplomáticos ou oficiais;
  • candidatos aos vistos A-1, A-2, C-3 (exceto empregados domésticos), G-1 a G-4, NATO-1 a NATO-6 ou TECRO E-1, voltados a organismos internacionais e militares;
  • quem vai renovar o visto B-1/B-2 (turismo/negócios) que esteja válido ou tenha expirado há menos de um ano, desde que o solicitante tivesse ao menos 18 anos quando recebeu o documento anterior.

Para ter direito à dispensa, o pedido precisa ser feito no país de nacionalidade ou residência, o candidato não pode ter tido visto negado (exceto em situações revertidas) e não deve apresentar nenhuma restrição de elegibilidade. Ainda assim, os consulados podem convocar entrevista se julgarem necessário.

Aumento no custo do visto

Além da nova exigência, os Estados Unidos também aprovaram a criação de uma taxa adicional de US$ 250 (cerca de R$ 1,4 mil) para a emissão de vistos.

Com isso, o custo passará dos atuais US$ 185 (R$ 1.028) para US$ 435 (R$ 2.419). O valor extra, chamado Visa Integrity Fee, integra o pacote legislativo “One Big Beautiful Bill”, sancionado pelo ex-presidente Donald Trump.

Ainda não há data para o início da cobrança, mas em alguns casos poderá haver reembolso do valor.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasileiros nos EUA Consulado dos EUA embaixada americana entrevista presencial negócios regras de imigração solicitação de visto taxa extra Turismo visto americano

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Desde o início do governo Trump foram revogados mais de 6 mil vistos
Play

Homem tem pescoço atravessado por madeira e sobrevive; veja vídeo

Desde o início do governo Trump foram revogados mais de 6 mil vistos
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Desde o início do governo Trump foram revogados mais de 6 mil vistos
Play

Vídeo: Caminhão de dupla sertaneja invade festa e fere 14 pessoas

Desde o início do governo Trump foram revogados mais de 6 mil vistos
Play

Vídeo: Homem arrasta mulher pelos cabelos e a espanca com socos

x