Bahia no ranking? ONU nomeia 8 cidades do Brasil como melhores do mundo

Brasil seleciona cidades para concorrer em disputa da ONU - Foto: Divulgação | Ministério do Turismo

O Brasil fará parte da premiação “Melhores Vilas Turísticas” da ONU Turismo neste ano. O país será representado por oito vilas turísticas no prêmio, que foi instituído em 2021.

O ranking é uma oportunidade para promover os destinos nacionais e projetar ainda mais o país internacionalmente.

De acordo com o Ministério do Turismo, o resultado da premiação será anunciado durante a reunião da Assembleia Geral da ONU Turismo, que ocorrerá de 7 a 11 de novembro, na Arábia Saudita.

As melhores cidades brasileiras selecionadas são: Antônio Prado (RS), Cocanha (SP), Conceição de Ibitipoca (MG), Delfinópolis (MG), Grão Mogol (MG), Leoberto Leal (SC), Linha Bonita (RS) e Piraí (SC).

Destes, dois destinos seguirão para a etapa final e, caso um dos representantes brasileiros vença, paassará a entrar na lista das melhores vilas turísticas eleitas pela ONU Turismo, atualmente com 254 membros.

Veja quais cidades do Brasil tentam concorrer a título:

Antônio Prado (RS)

Fundada em 1886 como a última colônia oficial da imigração italiana no Rio Grande do Sul, Antônio Prado está situada na Serra Gaúcha, com clima temperado e paisagem marcada por vales, rios, matas e áreas produtivas.

As políticas culturais promovem a valorização de saberes tradicionais, como o artesanato, com apoio institucional à comercialização e à formação de novos artesãos, fortalecendo a transmissão de conhecimentos intergeracionais.

Cocanha (SP)

Ela é caracterizada pelo desenvolvimento do Turismo de Base Comunitária, fundamentado no uso sustentável dos recursos e no reconhecimento da história local.

Instalada originalmente em local com exuberante cobertura vegetal e cercado por rica fauna e flora aquáticas, a comunidade de pescadores e maricultores artesanais possui um modo de vida baseado principalmente na pesca.

Conceição de Ibitipoca (MG)

A vila de Conceição de Ibitipoca, situada na serra de mesmo nome, é um antigo caminho dos bandeirantes na época do ouro.

A região conta com um tesouro religioso: a Igreja Matriz da Imaculada Conceição, erguida no século XVIII.

Delfinópolis (MG)

A vila da Serra da Canastra valoriza os valores culturais da chamada “Cultura Canastreira” e, entre as atrações turísticas, está a sua gastronomia, incluindo a produção do Queijo Canastra.

Grão Mogol (MG)

A cidade mineira oferece “hospedagens rurais com vivências do cotidiano do produtor, em meio à natureza, paisagens do cerrado e a gastronomia mineira completam o cenário do município”.

Leoberto Leal (SC)

A pequena cidade situada na região da Grande Florianópolis tem uma economia baseada na agricultura familiar. A cidade revela-se um portal para experiências únicas, convidando os visitantes a explorar a Rota Caminho do Louvor, uma jornada de fé que conecta santuários em meio a paisagens inspiradoras.

Linha Bonita (RS)

Localizada no alto das montanhas da Serra Gaúcha, com estradas sinuosas, é cercada pela beleza da Mata Atlântica. A vila foi fundada por imigrantes italianos que buscaram no Brasil uma oportunidade para superar a fome e a pobreza que dominavam a Europa.

Piraí (SC)

Cercada por montanhas e vastos arrozais, a região destaca-se por suas belas paisagens. Possui estradas rurais que permitem pedalar, caminhar e observar a diversidade da flora e fauna locais.

A região ainda preserva sua tradição da colonização alemã, com construções em estilo enxaimel que datam do século XIX, além da tradicional Festa do Colono.