Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FALIU?

Banco do Brasil fecha 1.557 agências físicas em dez anos

Grandes bancos nacionais registraram crescimento das redes digitais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

09/12/2025 - 12:25 h
Os bancos brasileiros estão passando por um processo de redução de agências físicas
Os bancos brasileiros estão passando por um processo de redução de agências físicas -

Os bancos brasileiros estão passando por um processo de redução de agências físicas. Segundo dados do Banco Central, entre 2015 e 2025, o número de unidades caiu de 23.154 para 15.529. Nesse período, somente o Banco do Brasil encerrou cerca de 1.557 agências.

Instituições como Bradesco, Itaú, Caixa Econômica Federal e Santander também promoveram cortes significativos. O movimento acompanha o avanço dos bancos digitais, do internet banking e dos aplicativos móveis, tendências que se consolidaram ao longo dos últimos anos.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Volta Fux? Pedido "absurdo" de advogado choca Moraes em julgamento do golpe
Parceiro do Grupo A Tarde, Poder360 é homenageado no Prêmio Aberje
Flávio Bolsonaro sonha com anistia, mas enfrenta impasse no Congresso

Corte de agências

Há dez anos, as maiores redes bancárias do país eram formadas por Banco do Brasil, com 5.544 agências; Bradesco, com 4.654; Itaú, com 3.847; e Caixa, com 3.401 unidades.

Em 2025, os números mostram a retração: Banco do Brasil com 3.987 agências, Caixa Econômica Federal com 3.212, Santander com 2.017, Bradesco com 2.104, Itaú com 1.649

Com isso, os grandes bancos nacionais registraram uma forte redução de pontos físicos, migrando gradualmente para o ambiente digital. No entanto, essa transição também revela os desafios enfrentados pelas instituições para se adaptar às novas demandas tecnológicas.

O Banco do Brasil, por exemplo, além de investir em modernização, ainda busca preservar o conceito de banco de presença nacional.

Crescimento dos bancos digitais

O avanço dos bancos digitais se intensifica desde 2018. Com operações baseadas em aplicativos e sem redes físicas, essas instituições ganharam espaço ao oferecer praticidade em serviços como cartões de crédito digitais e soluções de pagamento instantâneo.

Diante desse cenário, os bancos tradicionais precisaram acelerar a modernização, ampliando investimentos em PIX, atendimento remoto por chat e centrais de relacionamento digital.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

banco digital Banco do Brasil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Os bancos brasileiros estão passando por um processo de redução de agências físicas
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Os bancos brasileiros estão passando por um processo de redução de agências físicas
Play

“Pegada suicida”: entenda o erro que causou a morte de homem atingido por supino

Os bancos brasileiros estão passando por um processo de redução de agências físicas
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

Os bancos brasileiros estão passando por um processo de redução de agências físicas
Play

Vídeo: presidente Lula emociona-se com discurso de jovem moçambicana

x