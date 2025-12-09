Banco do Brasil fecha 1.557 agências físicas em dez anos

Os bancos brasileiros estão passando por um processo de redução de agências físicas - Foto: Felipe Iruata / Ag. A TARDE

Os bancos brasileiros estão passando por um processo de redução de agências físicas. Segundo dados do Banco Central, entre 2015 e 2025, o número de unidades caiu de 23.154 para 15.529. Nesse período, somente o Banco do Brasil encerrou cerca de 1.557 agências.

Instituições como Bradesco, Itaú, Caixa Econômica Federal e Santander também promoveram cortes significativos. O movimento acompanha o avanço dos bancos digitais, do internet banking e dos aplicativos móveis, tendências que se consolidaram ao longo dos últimos anos.

Corte de agências

Há dez anos, as maiores redes bancárias do país eram formadas por Banco do Brasil, com 5.544 agências; Bradesco, com 4.654; Itaú, com 3.847; e Caixa, com 3.401 unidades.

Em 2025, os números mostram a retração: Banco do Brasil com 3.987 agências, Caixa Econômica Federal com 3.212, Santander com 2.017, Bradesco com 2.104, Itaú com 1.649

Com isso, os grandes bancos nacionais registraram uma forte redução de pontos físicos, migrando gradualmente para o ambiente digital. No entanto, essa transição também revela os desafios enfrentados pelas instituições para se adaptar às novas demandas tecnológicas.

O Banco do Brasil, por exemplo, além de investir em modernização, ainda busca preservar o conceito de banco de presença nacional.

Crescimento dos bancos digitais

O avanço dos bancos digitais se intensifica desde 2018. Com operações baseadas em aplicativos e sem redes físicas, essas instituições ganharam espaço ao oferecer praticidade em serviços como cartões de crédito digitais e soluções de pagamento instantâneo.

Diante desse cenário, os bancos tradicionais precisaram acelerar a modernização, ampliando investimentos em PIX, atendimento remoto por chat e centrais de relacionamento digital.