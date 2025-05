Bancos, Correios e +: após feriado, o que funciona nesta sexta (02)

Bancos funcionam normalmente - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Após a pausa nacional pelo Dia do Trabalhador, celebrado nesta quarta-feira, 1º, a sexta-feira, 2 de maio, marca o retorno do funcionamento normal da maioria dos serviços públicos e privados no Brasil.

Por se tratar de um dia útil no calendário oficial, não há ponto facultativo previsto em nível federal, mas vale estar atento a possíveis exceções em localidades com feriados municipais.

Bancos reabrem

As agências bancárias retomam o atendimento ao público dentro do horário tradicional, geralmente das 10h às 16h.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) lembra que os canais digitais, como internet banking, aplicativos e caixas eletrônicos, permaneceram ativos durante o feriado e continuam disponíveis nesta sexta.

INSS atende normalmente

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informou que suas agências funcionarão no expediente habitual, das 7h às 13h, exclusivamente para atendimentos previamente agendados.

Canais digitais, como o app e o site Meu INSS, além da Central 135, seguem operando, com atendimento humano por telefone das 7h às 22h.

Correios voltam à rotina

As agências dos Correios também voltam a operar nesta sexta, com horários que variam de acordo com a localidade, mas que costumam ir das 8h às 18h.

A estatal reforça que o rastreamento de encomendas está disponível online e por meio de atendente virtual. Já as unidades com funcionamento aos sábados devem manter o expediente normal no dia 3.

Comércio, serviços e lazer sem restrições

O setor de comércio e serviços retoma suas atividades sem restrições. Supermercados, farmácias, bares, restaurantes e shoppings funcionarão conforme os horários locais.

Lojas em centros comerciais devem abrir entre 10h e 22h, e as praças de alimentação geralmente operam das 12h às 21h. Variações podem ocorrer de acordo com acordos sindicais e regulamentações municipais.

Bolsa de valores e lotéricas

A B3, responsável pela bolsa de valores brasileira, volta a operar normalmente nesta sexta. Já as lotéricas terão funcionamento facultativo, segundo a Caixa Econômica Federal, mas a maioria das unidades deve abrir.

Saúde

Serviços de saúde de emergência, como UPAs e hospitais, seguem funcionando 24 horas. Farmácias operam em regime de plantão conforme escala local. Em algumas cidades, vacinação e outros serviços ambulatoriais também podem estar disponíveis, dependendo da organização do sistema municipal.