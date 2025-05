4 eventos gratuitos para curtir o Dia do Trabalhador em Salvador

O cantor Edson Gomes é uma das atrações - Foto: Divulgação

Nesta quinta-feira, 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador, Salvador será palco de uma série de eventos gratuitos que celebram a data com cultura, lazer e cidadania. A programação começa ainda de madrugada e se estende até o início da noite, com destaque para atividades no Farol da Barra e shows no Pelourinho.

Logo cedo, a partir das 6h, o Farol da Barra recebe o Treinão dos Trabalhadores e Trabalhadoras e a 2ª Corrida dos Trabalhadores e Trabalhadoras, com percursos de 3 km e 5 km em direção a Ondina. Os participantes receberão kits com colete, água e medalha de participação. A concentração começa às 5h30.

Das 8h às 15h, o público poderá acessar serviços gratuitos como intermediação de mão de obra, agendamento para emissão do novo RG, vacinação com 18 tipos de imunizantes, orientações sobre programas sociais, além de atividades culturais e educativas. Também haverá atendimento à população negra e às mulheres em situação de violência, com apoio de unidades móveis como o Ônibus Lilás e a Biblioteca de Extensão (BIBEX).

A partir das 13h, um ato político reunirá representantes sindicais, parlamentares e movimentos sociais, seguido de shows com Juliana Ribeiro, às 16h, e Edson Gomes, às 18h. A celebração é organizada pelas Centrais Sindicais, com apoio do Governo da Bahia e da Bahiagás.

Enquanto isso, o Pelourinho também entra no clima do feriado com atrações musicais gratuitas. Às 13h, na Praça Quincas Berro D’Água, a tradicional banda Flor de Maracujá abre a temporada de forró em Salvador com um repertório repleto de clássicos do gênero e composições autorais. O grupo integra a programação do projeto Forró Danado de Bom, que ainda contará com shows das bandas Tio Barnabé e Melaço de Cana.

Já no Largo Pedro Archanjo, a partir das 16h, o público poderá conferir o projeto “Quinta Justa”, com o músico e compositor Luciano Calazans, também com entrada gratuita.