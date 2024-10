Bandidos hackeiam contas de idoso e ‘raspam’ mais de R$ 1 milhão

Criminosos tiveram acesso a celular e tentaram invadir email - Foto: © José Cruz | Agência Brasil

Um idoso de 71 anos teve duas contas bancárias hackeadas por bandidos. De acordo com o boletim de ocorrência, o prejuízo chegou a R$ 1,4 milhão. O caso aconteceu em Belo Horizonte, no mês de agosto.

Ainda segundo o B.O, a maior parte do dinheiro furtado estava na conta do Banco Santander (R$ 1,2 milhão) e o restante no Banco Inter. Para pegar o dinheiro, os bandidos realizaram diversos saques, sendo alguns com valores muito altos, em torno de R$ 500 mil e R$ 450 mil.

A vítima relatou à polícia que recebeu a ligação de uma mulher, que se passava por uma funcionária do Santander, informando que era inspetora da Central de Risco da instituição. Além disso, ela também teria dito que outro aparelho celular teria sido habilitado para uso da conta da vítima.



Ainda segundo o relato, foi neste momento que a suposta inspetora pediu que ele realizasse “alguns procedimentos na conta”. Após seguir as orientações, as transações de pix foram feitas. Também houve tentativa de invasão do email do idoso.

“Eu nunca autorizei nenhuma transação. Principalmente, de valores tão altos. Se eu quisesse transferir estes valores altos, nem teria poder pra fazer isso sem passar por todo um processo de segurança do banco", explicou o idoso.

No B.O, foi registrado que, um dia depois da queixa, uma funcionária de um dos bancos foi até a casa do rapaz acompanhada de policiais militares, informando que recebeu uma ligação do telefone da vítima, mas percebeu que a voz tinha um sotaque diferente.

A filha do idoso, que é advogada, elaborou uma notificação extrajudicial para o Santander, mas, segundo ela, o banco negou o ressarcimento. Ainda de acordo com a mulher, a resposta chegou apenas nesta segunda-feira (24), quase um mês após o ocorrido.