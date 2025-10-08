SAÚDE
Bebê nasce com mais de 6kg e mãe leva 55 pontos no Brasil
Criança ficou cinco minutos sem respirar, segundo a mãe
Por Edvaldo Sales
Um bebê nasceu pesando 6,5 kg e medindo 55 centímetros em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A mãe da criança, Ariane Borges, de 39 anos, contou que Alderico teve o ombro deslocado na hora do nascimento e ficou cinco minutos sem respirar. Já ela sofreu uma hemorragia e levou 55 pontos. O parto foi normal.
A mãe e o bebê, que é o nono filho da mulher, passaram por complicações após o parto, que aconteceu no dia 9 de agosto. Alderico ficou dez dias internado e precisou ficar entubado. Os dois tiveram alta do hospital e já estão em casa. A criança vai precisar passar por sessões de fisioterapia por causa da lesão no braço.
Atualmente, com quase dois meses desde o nascimento, Alderico já pesa aproximadamente 10 kg, o dobro do peso de uma criança normal para essa idade.
O que diz o hospital
De acordo com o Hospital e Maternidade São José, onde Alderico nasceu, o parto da “criança com 6,5 quilos foi resultado de uma avaliação cuidadosa e criteriosa da equipemédica, visando sempre a segurança da mãe e da criança”.
Ao g1, a unidade contou que realiza mais de 300 partos por mês com excelência e atendimento humanizado, conduzidos por equipes experientes e comprometidas.
Dez profissionais para fazer o parto
Ariane relatou que durante a gravidez, incluindo os exames de pré-natal e ultrassons, não enfrentou nenhuma intercorrência. Segundo ela, não foi possível saber com antecedência que o bebê nasceria tão grande.
A mulher contou que, no dia 9 de agosto, foi para o hospital com o marido, que também acompanhou todo o trabalho de parto. Ela já estava com 42 semanas de gestação e contou que foi até a maternidade com uma orientação de médicos para realizar uma cesárea.
No entanto, a equipe médica anunciou que iria induzir o parto normal e realizou uma força-tarefa para o procedimento. Foram cerca de dez profissionais envolvidos no parto.
“Eles induziram o parto. O médico até falou: ‘Se você já ganhou oito [filhos] de parto normal, esse é mole para a senhora’. Foi uma surpresa. O neném quase perdeu a vida também, porque ele ficou cinco minutos sem suspirar. Na hora que eles puxaram, rompeu o cordão umbilical e eu tomei um susto. Juntou uns dez médicos para conseguir retirar ele. O médico ficou assustado e surpreso na mesma hora, até se emocionou depois que ele voltou a respirar”, contou a mãe.
Bebê sofreu lesão
Devido ao parto delicado, o bebê sofreu uma lesão plexo braquial, que afeta a função nervosa dos braços da criança, resultado do estiramento ou compressão excessiva dos nervos durante o trabalho de parto.
Mesmo assim, os médicos orientaram a mãe que a criança vai voltar a movimentar o braço e não vai apresentar sequelas neurológicas.
