Bebê nasce com mais de 6kg e mãe leva 55 pontos no Brasil

Bebê nasceu pesando 6,5 kg - Foto: Reprodução | TV Gazeta

Um bebê nasceu pesando 6,5 kg e medindo 55 centímetros em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A mãe da criança, Ariane Borges, de 39 anos, contou que Alderico teve o ombro deslocado na hora do nascimento e ficou cinco minutos sem respirar. Já ela sofreu uma hemorragia e levou 55 pontos. O parto foi normal.

A mãe e o bebê, que é o nono filho da mulher, passaram por complicações após o parto, que aconteceu no dia 9 de agosto. Alderico ficou dez dias internado e precisou ficar entubado. Os dois tiveram alta do hospital e já estão em casa. A criança vai precisar passar por sessões de fisioterapia por causa da lesão no braço.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Atualmente, com quase dois meses desde o nascimento, Alderico já pesa aproximadamente 10 kg, o dobro do peso de uma criança normal para essa idade.

O que diz o hospital

De acordo com o Hospital e Maternidade São José, onde Alderico nasceu, o parto da “criança com 6,5 quilos foi resultado de uma avaliação cuidadosa e criteriosa da equipemédica, visando sempre a segurança da mãe e da criança”.

Ao g1, a unidade contou que realiza mais de 300 partos por mês com excelência e atendimento humanizado, conduzidos por equipes experientes e comprometidas.

Dez profissionais para fazer o parto

Bebê nasceu pesando 6,5 kg | Foto: Reprodução | TV Gazeta

Ariane relatou que durante a gravidez, incluindo os exames de pré-natal e ultrassons, não enfrentou nenhuma intercorrência. Segundo ela, não foi possível saber com antecedência que o bebê nasceria tão grande.

A mulher contou que, no dia 9 de agosto, foi para o hospital com o marido, que também acompanhou todo o trabalho de parto. Ela já estava com 42 semanas de gestação e contou que foi até a maternidade com uma orientação de médicos para realizar uma cesárea.

No entanto, a equipe médica anunciou que iria induzir o parto normal e realizou uma força-tarefa para o procedimento. Foram cerca de dez profissionais envolvidos no parto.

“Eles induziram o parto. O médico até falou: ‘Se você já ganhou oito [filhos] de parto normal, esse é mole para a senhora’. Foi uma surpresa. O neném quase perdeu a vida também, porque ele ficou cinco minutos sem suspirar. Na hora que eles puxaram, rompeu o cordão umbilical e eu tomei um susto. Juntou uns dez médicos para conseguir retirar ele. O médico ficou assustado e surpreso na mesma hora, até se emocionou depois que ele voltou a respirar”, contou a mãe.

Bebê sofreu lesão

Devido ao parto delicado, o bebê sofreu uma lesão plexo braquial, que afeta a função nervosa dos braços da criança, resultado do estiramento ou compressão excessiva dos nervos durante o trabalho de parto.

Mesmo assim, os médicos orientaram a mãe que a criança vai voltar a movimentar o braço e não vai apresentar sequelas neurológicas.