Bebê tem parada cardíaca após desembarcar de avião em Palmas

Mmesmo com os procedimentos de reanimação, a criança não apresentou melhoras - Foto: Divulgação/PMTO

Um bebê de 11 meses sofreu uma parada cardiorrespiratória após desembarcar de um voo que saiu de Fortaleza (CE), na terça-feira, 24, com destino a Palmas (TO). Ele foi socorrido por policiais e levado às pressas para o hospital na própria viatura da Polícia Militar (PM).

A mãe contou que o bebê possui cardiopatia e começou a passar mal após o desembarque, quando estavam do lado de fora do Aeroporto Brigadeiro Lysias Rodrigues, em Palmas. O menino rapidamente ficou roxo e aparentemente desmaiado.

A mulher pediu ajuda ao policial militar Marcos de Souza Correa Neto, que passou a fazer os procedimentos de reanimação no bebê, sendo auxiliado verbalmente por um colega. No entanto, mesmo com os procedimentos, a criança não apresentou melhoras.

Tendo em vista a urgência do caso, os militares foram às pressas para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na própria viatura. O militar seguiu fazendo os procedimentos de reanimação durante todo trajeto.



Ao mesmo tempo, outra equipe militar se dirigiu à UPA para avisar a equipe médica sobre o caso e adiantar o atendimento ao bebê.

O médico plantonista da UPA solicitou uma UTI móvel e encaminhou a criança para o Hospital Geral de Palmas. O profissional relatou à PM que a agilidade no atendimento e os procedimentos de reanimação realizados pelos militares foram essenciais para salvar a vida da criança.

Após a transferência para o HGP, a equipe da PM buscou notícias sobre o estado de saúde do bebê e mãe informou que o filho se encontrava estável e em recuperação.