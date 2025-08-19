DECISÃO JUDICIAL
Benefício? Hytalo Santos e marido serão transferidos para outro presídio
A preocupação da defesa era com o fato de seus clientes serem homossexuais
O influenciador Hytalo Santos e seu marido, Israel Natã Vicente, serão transferidos para uma unidade prisional na Paraíba, após decisão da Justiça de São Paulo.
A defesa de Hytalo e Israel havia entrado com um requerimento na Justiça para que eles fossem levados para a Penitenciária II de Tremembé, conhecida por abrigar condenados famosos como o ex-jogador de futebol Robinho e o empresário Thiago Brennand.
A preocupação da defesa era com o fato de seus clientes serem homossexuais e estarem envolvidos em um caso de repercussão. Eles entendem que a prisão do interior é mais segura para seus clientes. No entanto, juiz Helio Narvaez negou a solicitação nesta terça-feira, 19, e também pediu informações sobre a transferência em cinco dias.
Prisão
Hytalo e seu marido estão presos em São Paulo desde a última sexta-feira, 15. As prisões foram determinadas pela Justiça da Paraíba após o influenciador Felca denunciar perfis que usam crianças e adolescentes para promover a adultização infantil.
Hytalo estava sendo investigado pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) e pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) por exploração e exposição de menores em conteúdos produzidos para as redes sociais. Ainda há suspeita de abuso sexual e tráfico humano.
A Secretaria da Administração Penitenciária informou que, até este momento, ainda não recebeu a notificação para iniciar o processo de transferência dos presos para a Paraíba.
A reportagem também procurou os advogados dos presos, que ainda não se manifestaram sobre a decisão da Justiça.
Investigações
A investigação do MP-PB começou em 2024. O caso é dividido em duas promotorias, a de Bayeux e a de João Pessoa:
- Bayeux: a investigação é da promotora Ana Maria França. A apuração começou no fim de 2024 após denúncias de vizinhos do condomínio de
- Hytalo de que adolescentes faziam topless e participavam de festas com bebida alcoólica.
Hytalo foi ouvido e negou todas as acusações.
