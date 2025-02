Bolo envenenado: suspeita do crime é encontrada morta na prisão

Deise estava sozinha na cela - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Deise Moura dos Anjos, a mulher suspeita de envenenar o bolo que matou três pessoas de uma mesma família, foi encontrada morta na prisão, na manhã desta quinta-feira, 13. Em nota, a Polícia Penal divulgou que ela foi encontrada "sem sinais vitais" durante conferência matinal na penitenciária.

Deise estava sozinha na cela e segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a morte ocorreu "por asfixia mecânica autoinfligida".

Deise havia sido presa em 5 de janeiro e estava no Presídio Estadual Feminino de Torres. No entanto, foi transferida para Guaíba no dia 6 de fevereiro por questões segurança.

Deise era investigada pela morte de três pessoas da mesma família, no dia 23 de dezembro, em Torres. As vítimas comeram um bolo envenenado com arsênio no dia 23 de dezembro do ano passado. Ela também era suspeita do falecimento do sogro, ocorrido em setembro de 2024.