Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

BENEFÍCIO

Bolsa Família: Caixa inicia pagamentos de junho nesta quarta-feira, 17

Programa social vai beneficiar cerca de 19,3 milhões de famílias em todo o país.

Rodrigo Tardio
Por
Repasses seguem cronograma tradicional, baseado no dígito final do Número de Identificação Social
Repasses seguem cronograma tradicional, baseado no dígito final do Número de Identificação Social - Foto: Agência Brasil

​A Caixa Econômica Federal dá início, nesta quarta-feira, 17, ao ciclo de pagamentos do Bolsa Família referente ao mês de junho. Neste mês, o programa social vai beneficiar cerca de 19,3 milhões de famílias em todo o país.

​Os repasses seguem o cronograma tradicional, baseado no dígito final do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

SOLUÇÃO TECNOLÓGICA

Aplicativo UPAR conecta empresas a profissionais do audiovisual
Aplicativo UPAR conecta empresas a profissionais do audiovisual imagem

PETIÇÃO

AGU aciona Justiça dos EUA para extinguir ação contra Moraes
AGU aciona Justiça dos EUA para extinguir ação contra Moraes imagem

DEBATE

Presidente da UPB defende valorização do forró diante de altos cachês
Presidente da UPB defende valorização do forró diante de altos cachês imagem

Caixa Tem

​Para maior comodidade, as famílias que recebem o benefício diretamente na poupança social digital não precisam ir até uma agência. Os recursos podem ser movimentados de forma 100% online por meio do aplicativo CAIXA Tem, que permite o pagamento de contas, transferências e compras com o cartão de débito virtual.

​Calendário oficial – Junho

​Confira abaixo as datas de liberação dos recursos de acordo com o final do seu NIS:

Imagem ilustrativa da imagem Bolsa Família: Caixa inicia pagamentos de junho nesta quarta-feira, 17
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Relacionadas

Mais lidas