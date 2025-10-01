BRASIL
VÍDEO! Bolsonarista é expulsa de avião após dizer que não viaja com petistas
Enrolada em uma bandeira do Brasil, mulher disparou xingamentos contra passageiroS
Por Redação
Uma mulher foi removida de um avião da GOL Linhas Aéreas, nesta terça-feira, 30, após proferir xingamentos contra passageiros em um voo que saía do Rio de Janeiro com destino a Brasília. Enrolada em uma bandeira do Brasil, a mulher disparou insultos como: “Estuprador, abusador, aliciador e assediador”.
Testemunhas revelaram que ela se identificava como bolsonarista e se recusou a decolar ao afirmar que não viajaria com “petistas”, chamando os passageiros de abusadores. Ela chegou a deitar no chão e precisou ser retirada pela Polícia Federal. Segundo relatos, não havia passageiros ostentando símbolos do PT a bordo.
Em nota ao Metrópoles, a GOL confirmou o ocorrido no voo G3 2075, informando que a passageira apresentou comportamento inadequado e que a tripulação acionou as autoridades policiais, seguindo os procedimentos de segurança.
“A GOL reforça que todas as ações referentes a este caso foram tomadas com foco na Segurança, valor número 1 da Companhia”, declarou a empresa.
Assista o vídeo
Mulher com bandeira do Brasil afirma que não viaja com petistas e acaba expulsa de avião pic.twitter.com/uTxxmq0fOv— Portal Em Tempo (@portalemtempo) October 1, 2025
