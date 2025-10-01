Menu
BRASIL
BRASIL

VÍDEO! Bolsonarista é expulsa de avião após dizer que não viaja com petistas

Enrolada em uma bandeira do Brasil, mulher disparou xingamentos contra passageiroS

01/10/2025 - 11:10 h | Atualizada em 01/10/2025 - 11:26
Uma mulher foi removida de um avião da GOL Linhas Aéreas, nesta terça-feira, 30, após proferir xingamentos contra passageiros em um voo que saía do Rio de Janeiro com destino a Brasília. Enrolada em uma bandeira do Brasil, a mulher disparou insultos como: “Estuprador, abusador, aliciador e assediador”.

Testemunhas revelaram que ela se identificava como bolsonarista e se recusou a decolar ao afirmar que não viajaria com “petistas”, chamando os passageiros de abusadores. Ela chegou a deitar no chão e precisou ser retirada pela Polícia Federal. Segundo relatos, não havia passageiros ostentando símbolos do PT a bordo.

Leia Também:

Câmara vota hoje isenção histórica do IR para milhões de brasileiros
Homem mata esposa após descobrir que ela estava grávida de gêmeos
Mulher morre após ser esfaqueada pelo filho de 9 anos

Em nota ao Metrópoles, a GOL confirmou o ocorrido no voo G3 2075, informando que a passageira apresentou comportamento inadequado e que a tripulação acionou as autoridades policiais, seguindo os procedimentos de segurança.

“A GOL reforça que todas as ações referentes a este caso foram tomadas com foco na Segurança, valor número 1 da Companhia”, declarou a empresa.

Assista o vídeo

