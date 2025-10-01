Câmara vota hoje isenção histórica do IR para milhões de brasileiros

Plenário da Câmara dos Deputados - Foto: Lula Marques/Agência Brasil

A Câmara dos Deputados vota, nesta quarta-feira, 1º, um projeto do Poder Executivo que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. Para entrar em vigor, o texto ainda vai precisar passar pelo Senado e, na sequência, pela sanção do presidente Lula (PT) para entrar em vigor. Além da isenção, a matéria prevê desconto para quem ganha até R$ 7.350 por mês.

Na Câmara, o relator do texto é deputado Arthur Lira (PP-AL). Promessa de campanha de Lula em 2022, o texto foi enviado ao Congresso Nacional em março deste ano. A matéria, no entanto, foi aprovada apenas por uma comissão especial da Casa em julho. O projeto é considerado prioridade para a gestão federal.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com o governo, a isenção vai custar R$ 25,8 aos cofres públicos. Como compensação pela perda de arrecadação, Lira manteve a proposta do governo de tributar com uma alíquota progressiva de até 10% rendimentos acima de R$ 600 mil por ano. Além disso, o parlamentar também acrescentou um dispositivo que destina parte do dinheiro com excesso de arrecadação a estados e municípios.

A alíquota máxima incidirá para quem recebe anualmente s partir de R$ 1,2 milhão. A alíquota não valerá para quem já paga 27,5% de IR.

IR: Lula pressiona Câmara para aprovar isenção de R$ 5 mil e faz alerta

Na véspera da votação, o governo Lula (PT) fez um apelo nesta terça-feira, 30, para aprovação do projeto de lei que concede isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil.

A proposição, chamada de “taxação dos super-ricos”, é considerada prioritária para o terceiro mandato de Lula e é defendida pela equipe de economia e pelo próprio petista, que já ergueu um cartaz com o mote no desfile do 2 de Julho, em Salvador.

"A cobrança injusta de impostos é o principal fator para a reprodução das desigualdades. A tributação no Brasil é muito, muito injusta, e o país nunca conseguiu enfrentar esse problema. Até aqui”, diz um trecho do texto publicado no perfil oficial da gestão no Instagram.