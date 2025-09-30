IR: Lula pressiona Câmara para aprovar isenção de R$ 5 mil e faz alerta

Lula na Câmara dos Deputados - Foto: Pablo Valadares | Câmara dos Deputados

Na véspera da votação, o governo Lula (PT) fez um apelo nesta terça-feira, 30, para aprovação do projeto de lei que concede isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil.

A proposição, chamada de “taxação dos super-ricos”, é considerada prioritária para o terceiro mandato de Lula e é defendida pela equipe de economia e pelo próprio petista, que já ergueu um cartaz com o mote no desfile do 2 de Julho, em Salvador.

Presidente Lula (PT) defende taxação dos super-ricos como "justiça social" | Foto: Ricardo Stuckert | PR

“A cobrança injusta de impostos é o principal fator para a reprodução das desigualdades. A tributação no Brasil é muito, muito injusta, e o país nunca conseguiu enfrentar esse problema. Até aqui”, diz um trecho do texto publicado no perfil oficial da gestão no Instagram.

Caso aprovada, a medida também deve beneficiar os brasileiros que recebem até R$ 7.350 mensais.

“O dinheiro extra vai servir para as famílias brasileiras ganharem um respiro, pagarem dívidas, consumirem mais e fazerem a economia girar. No fim, todo mundo sai ganhando”, acrescenta a publicação.

A publicação também alerta para uma possível “armadilha” sobre a não isenção dos super-ricos, considerados os que ganham mais de R$ 600 mil anualmente.

“Mas há uma armadilha. Tem gente que até aceita a isenção, mas quer tirar uma parte fundamental da proposta: a compensação pelos super-ricos, ou seja, por quem ganha mais de 600 mil por ano e hoje não paga quase nada de IR”.

A gestão ainda elenca os futuros prejuízos, se não houver isenção do grupo, são essas:

Falta dinheiro para a Saúde;

Educação;

Programas sociais.

“Os mesmos beneficiados, portanto, seriam penalizados para manter privilégios de milionários”, acrescenta.

